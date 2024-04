Esta es la razón por la que ‘La Segura’ tiene dificultades para caminar; detrás se esconde un trágico suceso

La joven luchó contra todo pronóstico, con el apoyo de su madre Alexa Mena, y pudo volver a caminar. No obstante, este movimiento no lo puede hacer durante mucho tiempo ni del todo bien, motivo por el que se suele apoyar de las barandas de las escaleras o de sillas de ruedas, demostrando su fortaleza.

“He aprendido a vivir con él, trabajar con el dolor, ser feliz con él y hacer mi vida lo más normal que puedo con él, aunque claramente no lo quiero conmigo. Pero después de que me deje vivir y hacer mi vida lo más normal que puedo, con eso me basta para estar agradecida con Dios”, aseguró la caleña en una publicación que hizo hace dos años en sus redes sociales.

“Yo no lo iba a entrar, pero cuando vi que se me estaba complicando mucho el dolor, ni siquiera fui yo, fue el jefe, porque yo no quería vivir la experiencia con el carrito, pero es que acá a uno le toca ir y venir y por más pendejo que parezca, a mí me complica mucho”, explicó en su momento.