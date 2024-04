Iván Marín rechazó 5 veces ‘Masterchef Celebrity’ y aseguró que no está para “mantequear”

Iván Marín ha rechazado hacer parte de Masterchef Celebrity

“Yo hace años me alejé de la televisión, pues opté por enfocarme solo en proyectos que me gusten. Gracias a Dios ya no tengo la necesidad económica de aceptar lo que sea. Ahora tiene que gustarme y en televisión casi todo lo que me ofrecen son reality shows, ¡y yo no puedo con eso! No tengo nada en contra de este tipo de formatos, pero no me veo allí”, aseguró Marín.