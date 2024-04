Famoso comediante colombiano ‘cerró la fábrica’; se practicó la vasectomía

La vasectomía es un método anticonceptivo para los hombres que desean no tener hijos o para aquellos que ya los tuvieron y no quieren tener más. Este método es un 99 % efectivo. Sin embargo, para el acceso al servicio de vasectomía es importante que el paciente sea mayor de edad.

