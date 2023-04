Viajes y lujos: así vive y conoce el mundo el comediante Iván Marín

Sin duda alguna, uno de los comediantes más queridos en el país es Iván Marín, quien gracias a su talento y a su fino humor fue uno de los que impulsó el stand up comedy en formatos como la televisión e internet en Colombia, con lo que logró darle un nuevo giro a la comedia.

Uno de los comediantes más queridos en el país es Iván Marín. - Foto: @ivanmarinsoyyo

‘Los comediantes de la noche’ le dio un giro a su carrera como comediante, con lo que logró ganar un importante reconocimiento en la industria del entretenimiento. De hecho, fue seleccionado para hacer parte de diferentes películas nacionales en las que reafirmó sus dotes para hacer reír a las audiencias.

El programa ‘Los comediantes de la noche’, transmitido por el Canal RCN en 2010, fue en su momento la competencia más fuerte para ‘Sábados Felices’. Gracias al éxito obtenido, nació la carera de algunos de los comediantes más reconocidos en la actualidad en el país como: Alejandro Riaño, Ricardo Quevedo e Iván Marín.

‘Usted no sabe quién soy yo’, ‘Si saben cómo me pongo pa’ que me invitan’, ‘El que se enamora pierde’, y ‘Feo, pero sabroso’, son algunas de las cintas que protagonizó a lo largo de estos últimos 8 años.

El pereirano, de 43 años, hoy se encuentra compartiendo un show con Ricardo Quevedo, Tato Devia, Henry Delgado y Santiago Rendón. Este es el equipo con el que recorre los teatros del país para hablar sobre sucesos rutinarios de la vida “con mucho humor”. Así mismo, han logrado una gran comunidad en internet con este proyecto, el cual ya alcanza los 200 mil seguidores en TikTok, plataforma en la que se ha venido viralizando.

El comediante ha mostrado los viajes que ha hecho junto a su esposa - Foto: @ivanmarinsoyyo

Su exitosa carrera lo ha hecho disfrutar de algunos lujos gracias a sus ganancias dentro del mundo del espectáculo. Aquí compartimos algunos de esos ‘gusticos’ que se puede dar el humorista.

A través de sus redes sociales comparte sus aficiones y pasiones, gracias a su trabajo como comediante.

Viajes privados

Si bien no es una persona que le guste presumir sus bienes en las redes sociales, sí lo hace con los viajes al extranjero y a algunas regiones de Colombia, donde lleva sus rutinas de comedia. En una oportunidad, comentó, como anécdota, cómo tuvo que tomar un vuelo privado para llegar a Caracas, Venezuela, a realizar un show porque tuvo inconvenientes con un operador comercial, por lo que tuvo que tomar un trayecto personalizado.

Autos de lujos

En redes sociales tiene una fotografía conduciendo en Miami un Ford Mustang Convertible. Aunque no se sabe muy bien si es de su propiedad o es un vehículo alquilado para pasar sus días en al sur de la Florida, lo cierto es que se ve a través de sus publicaciones que es un aficionado por los carros de lujo.

Viajes

Entre los lujos que más resaltan en su biografía de Instagram son los viajes, entre los que se encuentran Grecia, Emiratos Árabes, Israel, Arabia Saudí, Francia, Estados Unidos y Egipto, entre otros. Sus travesías siempre las hace acompañado de su pareja sentimental, la creadora de contenido Leidy Silva, quien se dedica a registrar momentos destacados de sus viajes al extranjero en su biografía.

Iván Marín no ha obtenido todos estos frutos de la noche a la mañana, ha trabajado duro para conseguirlo y su apoyo ha sido su esposa, pues cuando era muy pequeño sus padres tomaron la decisión de separarse y ninguno quiso quedarse con él, por lo que fue su abuela quien lo ayudó hasta que él tuvo 11 años y presenció su muerte.

“En un momento llegué a considerar el suicidio y el humor me dio el aliento, tuve cuadros crónicos de depresión severa, no quería salir de la casa para nada y el escenario se convirtió en mi medicina [...]. Descubrí por fin que era bueno en algo”, dijo el comediante en Yo, José Gabriel.