“Soy asocial”: Suso El Paspi contó las estrategias que implementó para salir de la depresión

En medio de una entrevista entre Dany Hoyos, mejor conocido por su característico personaje de Suso El Paspi, y el programa La Red, emitida por el canal Caracol; el comediante mencionó algunos detalles sobre su salud mental durante su carrera profesional.

En medio del programa de entretenimiento, una de las revelaciones que hizo el comediante fue sus problemas con la ansiedad, además de fuertes episodios que habría soportado tras sufrir de abulia, una condición en la que el paciente no presenta voluntad o energía para continuar con la rutina diaria.

“Yo soy una persona que estoy muy estable, muy tranquilo, pero hubo un momento en el que la situación no era fácil, tenía unas ciertas depresiones”, afirmó en medio de la entrevista Hoyos, recalcando que uno de los temas de su programa de comedia en este momento es la salud mental, porque busca acabar con el “tabú” alrededor de estas condiciones.

“Creo que el 2016, un año muy difícil para mí, comencé a verbalizar lo que me pasaba, así no supiera lo que me pasaba. Verbalizar es muy importante porque lo sacas de alguna manera... Para mí la depresión no fue tan fuerte, lo que yo llamo abulia, un desazón, un ganas de nada”, siguió contando detalles sobre su vida, momentos que lo habrían llevado a componer su más reciente show.

Y agregó, “cuando uno vive en el mundo del entretenimiento siempre hay ansiedad”, recalcó el comediante afirmando que luego de reconocer sus problemas, decidió empezar a ver un psicólogo, como parte de una serie de acciones para retomar su vida y dejar a un lado la ansiedad y la depresión.

Dany Hoyos recalcó que además del psicólogo, también tuvo que dejar de trabajar demás y comenzar a socializar, “soy asocial... no me gusta salir mucho”, asintió sobre las características de su personalidad que tuvo que mejorar para poder sentirse mejor y fortalecer su salud mental.

Ante esto, Suso a la carta estaría basado en tips y aprendizajes que tuvo el comediante mediante su propia vivencia, además de ser el espacio para hablar con humos sobre la salud mental, ya que, según afirmó, en pocos lugares se tocan estos temas.

“Hablo de la salud mental, de la depresión, del matoneo, el bullying que llaman, de la ansiedad, de los trastornos bipolares, del suicidio. Hablo de cosas que normalmente la gente no habla, ahí lo hablamos con humor”, explicó a través de su personaje Suso sobre el show.

Por su parte, Dany Hoyos complementó :“Por qué de salud mental, porque es un tema que a mí me ronda mucho en la cabeza. Creo que la gente necesita hablar de eso. Necesitamos hablar de salud mental, mínimo en una casa hay una persona con algún trastorno, con depresión...”, instando a la importancia de trabajar este tipo de temas, siendo que, aunque la mayoría de personas necesitan conocer sobre ellos, en pocos espacios se hablaba al respecto.

Incluso, dejó algunos consejos para su audiencia y seguidores de forma jocosa: “Lo primero es rodearse de la familia, crear una red de apoyo. Aléjese de los tóxicos o de la gente tóxica. Hagan una lista de las cosas sencillas que les gustan, cosas que no valgan mucha plata, cosas sencillas y hágalas”.