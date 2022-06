Video | Aura Cristina Geithner sorprende en redes sociales con su escultural figura

La actriz Aura Cristina Geithner sorprendió nuevamente a sus seguidores en Instagram al aparecer en un jacuzzi con un diminuto traje de baño, tomando una copa y realizando una mímica que decía: “Si no crees en el amor a primera vista, no hay problema, pues yo vuelvo a pasar al frente tuyo”.

Como era de esperarse, inmediatamente sus seguidores no guardaron elogios para la actriz, quien se ha convertido es una de las más cotizadas en la plataforma OnlyFans.

“Y con ese cuerpazo wow (...); Hermosa, ojitos lindos (...); Tú eres el mismo amor!! Qué hermosa!!! (...); Siempre alegrando el día mí querida Aura Cristina, muchas bendiciones y muchos éxitos (...); Que guapa te ves en traje de baño (...); eres la mujer más linda del universo (...); Ay qué hermosura de mujer”, comentaron en el video en Instagram algunos seguidores de la actriz.

Hace algunos meses se conoció un video de Aura Cristina Geithner cuando visitaba las instalaciones de Red + Noticias en el que, tras hacer una entrevista, fue sorprendida con un beso de uno de los integrantes del equipo que la entrevistó.

Se trata de Camilo Cuervo, músico y presentador en dicho canal, que no aguantó las ganas y se le lanzó a Aura Cristina para robarle un beso apasionado.

Ahora, poco después de ese episodio, la propia cantante y actriz reconoció que ella y Cuervo, quien también es cantante, tienen una relación amorosa.

La actriz habló de su amorío con Camilo Cuervo en Lo sé todo, programa del Canal 1, que reveló varios videos de citas románticas entre ellos.

Según se conoció, Cuervo cumplirá 25 años en este 2022, por lo que tiene 30 años menos que Aura Cristina, quien llegó a los 55.

“Hay muy buena química. Son de esas cosas que pasan, se viven y no las quieres dejar pasar”, dijo la actriz para el programa de entretenimiento.

Vale recordar que Aura Cristina Geithner, que debutó en OnlyFans oficialmente en marzo del año pasado, reveló que le ha ido bastante bien trabajando en las redes sociales.

Pese a que ha participado en numerosas producciones a lo largo de su carrera, la reconocida actriz manifestó que actualmente no vive de la televisión. Además, indicó que la pandemia hizo que incursionara en otras plataformas.

“La televisión dejó de ser mi medio de trabajo. No es que no lo quiera, pero es que no existe en la actualidad. La verdad, por lo menos para mí, no existe. Hoy en día yo me actualicé”, precisó en meses pasados, en Lo sé todo.

La bogotana, de igual manera, aprovechó el informal diálogo con el programa de chismes para revelar que las redes sociales tienen muchas ventajas laborales, principalmente por la independencia creativa.

“¡Me encanta! Soy mi propio jefe y tengo mi propia empresa, soy dueña de mis redes digitales. Hago lo que quiera, si quiero hacer comedia la hago y si quiero bailar lo hago, destacando todos mis talentos y nadie me manda”, agregó.

Por último, la artista concluyó: “Antes dependías de una productora que era la que mandaba sobre ti y te daba un sueldo, teniendo que hacer lo que la misma productora te dijera. Hoy en día no, hoy tú haces lo que tú quieras”.