Aura Cristina Geithner causa furor tras compartir video bailando ‘Mami’ de Karol G

La actriz Aura Cristina Geithner sorprendió nuevamente a sus seguidores en Instagram, tras aparecer en un video bailando la canción ‘Mami’ de la paisa Karol G, junto a Becky G.

En el video, la artista ofreció sus mejores pasos de baile mientras se reía y lucía un short de jean, una ajustada blusa, unas botas largas y un blazer.

El video compartido en su cuenta en Instagram estuvo acompañado por el mensaje: “Ya lo decía Paquita... verdad Karol? Cosas que pasan... Lindo día para todos!”.

Por el momento, el video en la citada red social cuenta con más de 131.000 reproducciones.

Algunos cibernautas no ahorraron elogios para Aura Cristina Geithner tras su baile y comentaron en la publicación: “Espero estar así a mis 50 y tan hermosaaa (...); Demasiado hermosa y muy sexy (...); Qué hermosa y simpática tú eres, tan, pero tan sensual, mi amor (...); Sigues siendo bellísima mujer. Dios te continúe bendiciendo grandemente (...); ¿Me puedes hacer un favor? Puedes dejar de pasearte por mi mente, ¡no me concentro! (...); Eternamente hermosa, eternamente mujer, eternamente tu. Me encanta Aura Cristina”.

Hombre sorprende a Aura Cristina Geithner robándole un beso

Aura Cristina Geithner sigue más vigente que nunca y desde sus redes sociales muestra el gran momento en el que se encuentra.

Ahora, por medio de esas mismas plataformas digitales que la han vuelto a catapultar al estrellato, se conoció un video de cuando visitaba las instalaciones de Red + Noticias, donde tras hacer una entrevista fue sorprendida con un beso de uno de los integrantes del equipo que la entrevistó.

Se trata de Camilo Cuervo, músico y presentador en dicho canal, que no aguantó las ganas y se le lanzó a Aura Cristina para robarle un beso apasionado.

“Ella solo tiene que ser vulgar cuando está conmigo”, se le escucha decir a Cuervo mientras lanza su boca hacia la de la actriz.

Sin importar que se encontraba más gente alrededor, Aura Cristina siguió el juego y lo besó de manera apasionada. “Este desgraciado”, dijo la influenciadora mientras lo separaba.

Pero Cuervo volvió al ataque y nuevamente sin pensarlo se abalanzó sobre la artista y la demostración de cariño fue mucho más apasionada que la primera. “Quiero ese video”, dijo al finalizar la actriz.

PONME ATENCIÓN COLOMBIA!!!

Hombre roba beso a la bellísima @crissgeithner

El hombre menor que ella, aprovecha un descuido y la besa,

¿Será que aura Cristina le quedó gustando? #LoSeTodo pic.twitter.com/QHCyTSKE8u — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) February 12, 2022

“La TV no existe”

Aura Cristina Geithner, que debutó en OnlyFans oficialmente en marzo pasado, no deja de sorprender a sus seguidores y en días pasados aseguró que le ha ido bastante bien trabajando en las redes sociales.

Pese a que ha participado en numerosas producciones a lo largo de su carrera, la reconocida actriz manifestó que actualmente no vive de la televisión. Además, indicó que la pandemia hizo que incursionara en otras plataformas.

“La televisión dejó de ser mi medio de trabajo. No es que no lo quiera, pero es que no existe en la actualidad. La verdad, por lo menos para mí, no existe. Hoy en día yo me actualicé”, precisó en Lo sé todo.

La bogotana, de igual manera, aprovechó el informal diálogo con el programa de chismes para revelar que las redes sociales tienen muchas ventajas laborales, principalmente por la independencia creativa.

“¡Me encanta! Soy mi propio jefe y tengo mi propia empresa, soy dueña de mis redes digitales. Hago lo que quiera, si quiero hacer comedia la hago y si quiero bailar lo hago, destacando todos mis talentos y nadie me manda”, agregó.

Por último, la artista concluyó: “Antes dependías de una productora que era la que mandaba sobre ti y te daba un sueldo, teniendo que hacer lo que la misma productora te dijera. Hoy en día no, hoy tú haces lo que tú quieras”.

Aura Cristina Geithner cuenta actualmente con 1.100 seguidores en OnlyFans y está cobrando 19,9 dólares (78.500 pesos colombianos) por suscripción, es decir, recibe 90 millones de pesos mensuales, sin contar lo que gana en las otras redes sociales.