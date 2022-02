Novia de La Liendra rompió su silencio luego de la filtración de su video íntimo

La pareja de creadores de contenido Mauricio Gómez (La Liendra) y Dani Duke están en el ojo del huracán por un video íntimo que se filtró y que ha ocasionado todo tipo de comentarios al respecto.

Inicialmente, la pareja había optado por guardar silencio; sin embargo, publicaron un video en la cuenta de La Liendra hablando sobre las repercusiones legales que tendrá la filtración de dichas imágenes.

Además del video conjunto, la influencer también publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram refiriéndose al tema.

“Siempre he dicho que lo que ven en mis redes sociales de mi es lo qué hay, por ejemplo cuando me opero lo comparto, y cuando no quiero compartir algo simplemente no lo hago”, empezó diciendo.

Aseguró que ella siempre ha sido muy abierta con su sexualidad y ha dicho en varias ocasiones lo mucho “que disfruta” de ese tema, por lo que dijo que le parecía extraño que a los demás les pareciera raro que ella se siente bien en los momentos íntimos con su pareja.

“No es una situación que yo hubiese querido, pero tampoco es algo que pueda cambiar. Violentaron mi intimidad y ya se están tomando acciones legales, porque ningún ser humano es dueño de la intimidad de otro”, afirmó,

Igualmente, frente a los ataques que ha recibido de otras mujeres frente a su video, dijo que para nadie es un secreto que se vive en una “sociedad doble moralista” y que el hecho de que ella lo recuerde no hace mayor cambio.

“No pretendo educar ni cambiar el mundo, pretendo continuar con mi vida como siempre lo he hecho, de una manera tranquila y con la convicción de que jamás he hecho daño a nadie. Para que las personas que realmente les interesa cómo estoy, estoy muy bien, con mucha calma y llena de amor de todas las personas que me rodean. Y por último, les deseo a todos 100 años de buen sexo”, concluyó.

Poco después compartió un chat con su mamá que le envió un mensaje de apoyo en este momento de su vida.

La Liendra reveló cómo filtraron video íntimo donde aparece con su novia; lanzó una advertencia

El influenciador Mauricio Gómez, conocido popularmente como La Liendra, ha sido tendencia en redes sociales junto a su novia, Dani Duke, luego de que se filtrara en las últimas horas un video íntimo de ambos, mientras preparaban un viaje a España para ir a ver al partido de la Champions League que se jugará este miércoles 23 de febrero entre el Atlético de Madrid y el Manchester United.

Aunque la pareja de jóvenes había guardado silencio al respecto, este lunes la Liendra se refirió al tema, no sin antes afirmar que ya saben quién filtró el video, cómo ocurrió, y advirtió que tomarán las medidas legales pertinentes contra esa persona.

“Para nadie es un secreto que se filtró un video de mi novia y yo en la intimidad. Estamos demasiado sorprendidos. Es un video que teníamos para nosotros dos, algo que como pareja habíamos hecho. Y una persona malintencionada, con mucha maldad, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacar el video y filtrarlo en las redes sociales”, dijo La Liendra a través de sus historias de Instagram.

El joven influenciador se mostró arrepentido por haber grabado junto a su novia ese video, pues recalcó que le duele lo que ha tenido que soportar en estos momentos Dani Duke.

“Me duele porque Daniela no merece esto (...) Para mí esta mujer que tengo al lado es una princesa, es una dama, es una empresaria, excelente amiga y novia. Y como novio me duele ver cómo alguien pudo haber expuesto la intimidad de ella y yo de esa forma”, manifestó.

Y agregó en el video refiriéndose a lo ocurrido: “Díganme qué estamos haciendo que una pareja no haga. ¿No podemos tener relaciones sexuales? ¿No podemos estar los dos? No estamos haciendo nada malo, no estamos robando, no estamos matando (...) La persona que hizo esto dejó una prueba muy contundente y ya le vamos a tirar con todo el peso de la ley (...) Vamos a utilizar ese poco de abogados que pagamos y a esa persona le vamos a tirar con todas las de la ley. (...) Una persona tan basura como la que hizo esto, no merece nada”.