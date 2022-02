Luisa Castro, exnovia de La Liendra, se le burló por video íntimo con Dani Duke que se filtró en redes

Mauricio Gómez, conocido popularmente como La Liendra, se convirtió este fin de semana en tendencia en las diferentes redes sociales debido a que se filtró un video en el que sale teniendo intimidad con Dani Duke, su actual pareja sentimental.

Tras la viralización de la grabación, la pareja de influenciadores ha recibido todo tipo de comentarios de sus miles de seguidores. Además, han sido protagonistas de varios divertidos memes.

Luisa Castro, exnovia del creador de contenidos colombiano, también se pronunció con respecto a este tema y compartió este domingo una imagen para hacer alusión a la pieza audiovisual.

Mediante las historias de Instagram, la modelo pereirana aprovechó el momento para burlarse de su expareja sentimental y publicó inicialmente la postal. Sin embargo, la eliminó horas después.

En la imagen, que fue difundida rápidamente por algunas páginas de chismes en Instagram, se puede apreciar a una persona ‘lavándose’ los ojos con Clorox, demostrando cierto desagrado por lo que observó.

La Liendra y Dani Duke no se han pronunciado hasta el momento con respecto a este video íntimo. Cabe recordar que la pareja ha manifestado en repetidas oportunidades que su relación es bastante sólida.

Se le dañó el soñado viaje a La Liendra

Gómez recibió la semana pasada una sorpresa del también creador de contenidos Daniel Martínez, que se enfoca principalmente en apuestas deportivas, ya que le regaló boletas para ir a ver al partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y El Manchester United.

“Por fin nos vamos a ver jugar al Bicho en vivo. Tenemos palco para partido de Champions. A empacar que nos vamos”, manifestó el quindiano, que es fanático de Cristiano Ronaldo.

El influenciador, sin embargo, les contó a sus seguidores que se le había dañado el viaje a España debido a que a Dani Duke se le quedó el pasaporte en Medellín.

“Denle un aplauso a Daniela. Dejó el pasaporte nuevo y no vamos a poder viajar. Donde yo hubiera hecho eso, me estaría masacrando. Esto es increíble. Cristiano, tan cerca pero tan lejos. Ella me dice que me vaya solo, pero yo no voy a viajar solo”, precisó.

Luego, agregó: “Novia, eres muy elevada, y tú tienes rabia. Yo tengo que decírtelo, eres una elevada. Este novio sí fue muy juicioso, trajo la maleta arreglada, el pasaporte que es y llegó a tiempo”.

La Liendra explicó finalmente que no pudieron regresar tampoco a la capital antioqueña puesto que el Aeropuerto Internacional José María Córdova estuvo cerrado todo el domingo.

Al final, La Liendra contó que una persona que viajaba de Medellín a Bogotá (donde tomarían el vuelo hacia España) les llevó el pasaporte de Duke para poder viajar.