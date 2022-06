La Liendra sorprendió en redes sociales con su reciente cambio de ‘look’

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra en redes sociales, es uno de los creadores de contenido más populares de Colombia donde ha llegado a conseguir millones de seguidores.

Además de sus videos jocosos, el influencer también muestra su vida en las redes, sus viajes y su vida cotidiana junto a su novia, la también creadora de contenido Dani Duke.

Por estos días, La Liendra ha compartido en sus redes sociales algunos momentos de su viaje por Europa, así como su asistencia al partido de la final de la Champions League, uno de sus sueños cumplidos, según contó.

Ahora, La Liendra dejó sin palabras a millones de seguidores con un nuevo look. El creador de contenido siempre se había mostrado con el cabello corto y solo abultado en la mitad. Sin embargo, ahora tiene una larga cabellera.

En un video compartido en redes se le ve con el cabello recogido, rubio como siempre lo ha tenido y con unas trenzas.

“Hasta que me aburra”, dice el mensaje que acompaña la imagen del nuevo corte del creador de contenido.

Sus seguidores quedaron sorprendidos con el nuevo corte y muchos de ellos aplaudieron el look, aunque para otros se ve mejor con el cabello corto.

En el viaje de vacaciones, además de compartir su nuevo look, La Liendra, su novia y la influencer La Segura han mostrado otros momentos de lo que han vivido en el antiguo continente.

Uno de ellos fue el instante en que La Liendra, contó que, junto con su novia iban a visitar el Vaticano, en Roma, con la intención de llegar a saludar al sumo pontífice de la religión católica, el papa Francisco. Se embarcaron en la aventura, pero no contaron con algunos requerimientos necesarios para acceder a la Basílica de San Pedro.

“La Liendra se encuentra en Roma. Noviecita hermosa, cómo estás y cómo amaneces de linda. Les cuento que hoy nos encontramos en el Vaticano, casa y lugar donde descansa el papa... El país más pequeño del mundo”, afirmó el influencer a sus seguidores, confirmando su nueva misión, acceder a la famosa y antigua basílica.

La sorpresa para los dos jóvenes fue cuando intentaron entrar en la iglesia, ya que los funcionarios le habrían negado la entrada a Dani Duke, la novia de La Liendra. Según confirmó el creador de contenido, todo se habría tratado de la vestimenta que llevaba la mujer, quien usaba una camisa manga larga con un top debajo y un short, por lo que le pidieron regresar cuando trajera una ropa más cubierta.

“No la dejaron ingresar por estar así, muéstrame. Está en ‘short’, no está mal, pero no se puede, no dejan entrar. Es pecadora para la Iglesia”, dijo La Liendra jocosamente, y luego comenzó a mostrar el interior de la Basílica de San Pedro, afirmando que era gigante y mostrándose “boquiabierto” ante la belleza arquitectónica del lugar sagrado.

Al parecer, para poder ingresar a la iglesia no se puede vestir prendas que dejen al descubierto las piernas, en el caso de los shorts, minifaldas, o vestidos muy cortos, así como tampoco se pueden utilizar blusas muy escotadas que se muestren los hombros, tampoco se puede ingresar con sombreros, gorras o artículos parecidos.

Todo parece indicar que la fuerte ola de calor ha hecho que la creadora de contenido se ponga prendas muy ligeras y cortas, lo que al parecer no está bien visto para la iglesia. Algo parecido compartió La Segura y contó que las altas temperaturas los han obligado a mantenerse ligeros de prendas y que muchos de los viajeros que están visitando Italia están en la misma situación.