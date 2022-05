La Liendra estuvo en la final de la Champions y ganó una millonaria apuesta, ¿acertaría?

Varias personalidades públicas asistieron al último juego de la Liga de Campeones de la UEFA en París, donde resultó ganador el Real Madrid al derrotar 1 – 0 al Liverpool, el equipo del colombiano Luis Fernando Díaz.

El paisa Mauricio Gómez, conocido en el mundo digital como La Liendra, documentó su experiencia a través de redes sociales, en las que ya acumula más de 200.000 vistas.

A mitad de la semana dio cuenta de que estaba en la capital francesa para vivir uno de sus grandes sueños: estar en la final de la Champions League.

En medio de su estadía, generó polémica por un altercado que tuvo con un habitante de calle porque el creador de contenido se le burló de él cuando le pidió dinero. La escena la montó en su cuenta de Instagram, donde fue duramente criticado.

Este sábado 28 de mayo, mientras se dirigía al Stade de France, les contó a sus seguidores que apostó cinco millones de pesos por el triunfo del Real Madrid.

Así las cosas, si el cuadro merengue alzaba la copa del mejor equipo de fútbol de Europa, recibiría una suma de 16 millones de pesos. Cosa que ocurrió.

Sin embargo, antes de conocer el resultado, reconoció que no se sentiría triste de perder la apuesta porque el ganador sería el colombiano Luis Fernando Díaz, quien hace cuatro meses se enfiló en el equipo inglés.

“Voy a apostarle cinco millones al Real Madrid, pero no me juzguen. Mi billetera está con el Real Madrid, pero mi corazón con el Liverpool. Gano por lado y lado”, comentó La Liendra en sus historias de Instagram.

Una vez llegó al estadio, se tomó una fotografía con la “orejona”, como popularmente se le conoce al trofeo máximo de la Liga de Campeones que, tal como lo pronosticó, se la llevó el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Cuando publicó la fotografía, el influencer afirmó: “¿Quién crees que ganará? Comenta tu resultado y, el que le acierte, se gana 200 mil”. Las predicciones de los seguidores no se hicieron esperar.

Yeferson Cossio le respondió a la Liendra tras su video imitándolos

Por otra parte, recientemente La Liendra compartió un divertido video en el que representó a varios personajes de la farándula. El video fue bastante jocoso y buscaba mostrar características de los famosos que imitó.

Entre las celebridades estaban Yeferson Cossio, Andy Rivera, Epa Colombia y hasta Lina Tejeiro. En lo que corre cada fragmento de audio y video, La Liendra se esforzó por imitar a cada uno de los famosos nombrados y mostrar apartados de la vida real.

Cabe señalar que el creador de contenido señaló que el video lo hacía con todo el respeto del mundo y solo esperaba hacer reír a sus seguidores. Además, manifestó que admiraba a cada uno de los personajes que imitó.

“Yo estuve preocupado, yo dije: uy, ojalá ninguno se vaya a ofender o algo, porque parce yo no tenía esa intención. De igual pregunté, les pregunté a todo que si de pronto les había incomodado, que si algo yo lo eliminaba. A mí me da igual, yo no quería generar rabias con nadie y si generaba rabia lo eliminaba, porque me daba igual. Pero al parecer todos lo tomaron bien, entonces me tranquilicé”, dijo el influenciador en sus redes sociales.

El video tuvo muchas impresiones y comentarios de los famosos involucrados; de hecho, varios de ellos comentaron el video y dieron su opinión al respecto. Entre los que han reaccionado se destacan Yeferson Cossio y el cantante de música urbana Andy Rivera.

Cossio decidió republicar el video para difundir el contenido que había sido bastante acertado, según mencionó. Además, destacó que La Liendra había dado en el punto que era por la forma en que lo imitó. La Liendra recordó cuando Cossio estuvo en silla de ruedas a causa de una lesión que sufrió.

“Cómo va a salir caminando así de la silla? Jajajajajajaja. Nadie me había imitado tan bien en la vida, videazo. Jajaja buenísimo jajaja y el caminado? Jajaja. El pelito, el pantalón de rotos, no, noo jaja la silla de ruedas jajajaja buenísimo” (sic), comentó el influenciador en sus historias de Instagram.

Por otro lado, el cantante Andy Rivera reaccionó por medio de los comentarios del post y manifestó que había sido de su agrado el video. Además, dijo que La Liendra lo había imitado muy bien.

“Esta gu*vaaaa jajajajajajjajajajajajajjajaajajajjajajaja. Para mí sí te llamas, Andy Rivera después del Covid” (sic), escribió el cantante de música urbana.