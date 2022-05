El jocoso video que compartió La Liendra imitando a Yéferson Cossio, Epa Colombia y otros influencers

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como La Liendra, compartió un cómico video en el que personificó a varias celebridades que dan mucho de que hablar en los portales de entretenimiento y chismes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de seis millones de seguidores, el influencer publicó una pieza audiovisual catalogada como El paseo de los famosos.

En lo que corre cada fragmento de audio y video, es posible observar cómo Gómez imita a la empresaria de queratinas Epa Colombia, a los también creadores de contenido Yéferson Cossio y Felipe Saruma, a cantantes como J Balvin y Andy Rivera y a la actriz de televisión Lina Tejeiro.

Bajo el argumento de organizar un viaje, el joven antioqueño aparece diciendo que llegó el día donde los famosos debían pagar los viáticos. Comenzó personificando a Daneidy Barrera Rojas, popularmente conocida como Epa Colombia, con una peluca negra y camisa de la Selección; Gómez dijo que si la comerciante llegase a ir, llevaría dos queratinas en un helicóptero.

Luego de esto, prosiguió imitando a Felipe Saruma, el influencer de 23 años que hace poco se casó con la bailarina y multifacética Andrea Valdiri. En la publicación, el doble de Saruma aparece cuidado a un bebé, por lo que responde que aún no sabe si iría al paseo de los famosos.

Después, el turno le correspondió a Yéferson Cossio, quien se ha destacado por tener grandes adquisiciones monetarias con su trabajo en redes, así que La Liendra decidió mostrarlo como el personaje que le pagaría el viaje a todos e incluso compraría el hotel.

Mauricio Gómez prosiguió con Andy Rivera, hijo del también cantante Jonny Rivera, debido a que el artista de 27 años se ha caracterizado por ser muy romántico y compartir covers en las plataformas digitales, el influencer antioqueño optó por personificarlo como un ser pacífico y calmado que invita a la paz empezando a cantar para todos.

A esta lista se le sumó la actriz y carismática Lina Tejeiro. Respecto a la imitación de la llanera, el creador de contenidos la mostró como alguien que admira a Andy Rivera y que en el paseo de los famosos únicamente iría si el cantante de reguetón también va, esto haciendo alusión a la larga relación que tuvieron los dos artistas.

Para terminar con las imitaciones, el influencer se puso en la piel de J Balvin, quien hace poco presumió los dotes de baile de su pequeño hijo, en el fragmento de video es posible ver al doble del artista como un ser lleno de energía y dice que sí va al paseo. Sin embargo, La Liendra aparece diciendo que iría Residente, razón por la cual la imitación de J Balvin cambia de opinión.

“Solo es humor 😂😂 mucho respeto y admiración para cada uno de los que interpreté y espero les guste mucho el video liendritas”, consigna el pie de foto de la publicación que cuenta con más de 25.000 comentarios y miles de ‘me gusta’ .

En adición, el antioqueño bromeó un poco con las situaciones que ha tenido que vivenciar al perder y recuperar por varias veces su cuenta de Instagram.

Por su parte, los cibernautas no dudaron en dejar comentarios sobre el cómico video: “ojalá este video no lo tomen a mal. La liendra nos hace reír”, “faltó Yina Calderón”, “hace mucho no veía un video tan bueno, el mejor de todos” y “necesitamos el paseo de los famosos 2″, son algunas de las percepciones que se pueden leer.