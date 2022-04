Video: J Balvin presumió los dotes de baile de su hijo Río

J Balvin sigue posicionándose en las redes sociales y no solo es por su talento musical, sino por los pocos videos que ha mostrado de su hijo, Río.

Después de que se supo que el antioqueño tendría un bebé con la modelo argentina Valentina Ferrer, los fanáticos del artista han estado pendientes de cada etapa que tiene que ver con el pequeño, y la faceta de padre que el cantante empezó a vivir.

A pesar de ello, la incógnita de muchos es por qué J Balvin no graba el rostro de su hijo, pero sí muestra detalles del bebé que tiene cabello claro.

En esta ocasión, la última publicación que compartió Balvin en Instagram, donde acumula más de 50 millones de seguidores, es una en la que aparece el pequeño Río moviéndose al ritmo de Voodoo, canción en la que el paisa colaboró con Badshah y Tainy.

“Bailando Voodoo el Río será del perreo club 😂”, escribió José Álvaro Osorio Balvín, como realmente es el nombre del cantante.

En la pieza audiovisual es posible ver cómo el pequeño baila con ritmo y, aunque aparece gateando, se le suma a la melodía su padre. “Mi hijo y mejor amigo”, detalló J Balvin.

Por lo que se ve, el también compositor y productor discográfico se está disfrutando cada etapa que vive al lado de su primogénito.

Como suele pasar con este tipo de post, cibernautas no dudaron en comentar, entre las percepciones más relevantes se encuentra la de Valentina Ferrer, quien escribió: “los amo, Río con ritmo como la mamá”.

“El niño más feliz y tranquilo de todo el club del perreo”, “adorable, “bello” y “está listo pa La rumba 😍”, se puede leer en el video que tiene más de 2.500 comentarios y miles de ‘me gusta’.

Conjuntamente, el pasado viernes 8 de abril el cantante paisa compartió en su perfil de Instagram una tierna foto junto a su hijo.

En la imagen aparece el artista tomando una siesta a junto a su pequeño. “Dormir a tu lado mi hijo y el mejor parcero RÍO”, escribió Balvin en la descripción de la fotografía.

La publicación ha recibido cientos de comentarios y cerca de 600.000 likes. La pareja del artista, la argentina Valentina Ferrer, reaccionó al post con un corto mensaje: “los amo”.

“Qué hermosura, literalmente un sueño cumplido”, “la mayor bendición”, “el mayor placer de la vida!”, “Me muero de amoooor”, han sido algunos de los mensajes que han realizado seguidores del artista tras conocer la imagen.

“Lo consideraba amigo, por eso dolió”

Luego de la pelea –conocida y comentada por muchos– entre el cantante colombiano J Balvin y el puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, los fanáticos del reguetón se polarizaron entre estos dos reconocidos artistas. Lo que generó infinidad de memes y comentarios en las redes sociales.

Y aunque el puertorriqueño habló por varios lugares acerca de J Balvin y la postura que tomó en los Premios Grammy, incluso sacando una canción dedicada a él específicamente, el cantante antioqueño se había mantenido completamente al margen de estas disputas públicas y no había hablado con los medios ni se había expresado en redes sociales.

En una entrevista que daba Balvin a una plataforma digital del género urbano, explicó detalles de lo que fue la discusión con Residente.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió. Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, dijo el cantante paisa luego de las fuertes palabras que dijo René contra él en su sesión con Bizarrap.