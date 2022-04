Video | Mis respetos para este hombre: J Balvin se encuentra con limpiavidrios colombiano

El cantante paisa J Balvin presentó sus respetos a un hombre que se encontraba trabajando, al parecer, como limpiavidrios de un edificio. Según contó en sus historias, el trabajador es compatriota y mientras colgaba del techo, se tomó su tiempo para tomarse una foto con el reconocido artista.

“¡Qué chimba de momento y mis respetos para este hombre! Latino Gang”, escribió Balvin en su cuenta de Instagram al compartir los videos sobre el encuentro con el hombre, mensaje que desató también una serie de comentarios en las redes sociales, en los que se los seguidores también expresan su respeto por el trabajo del personaje.

“Hay trabajos para tener güevas, pero este... Ahhh, es lo mío”, se le escucha decir al cantante en el video compartido, mientras muestra al hombre que se encuentra colgado afuera del edificio y este le sonríe y saluda a la cámara.

En la siguiente historia, el hombre está grabando también a J Balvin, mientras el cantante afirma que el limpiavidrios es compatriota, “fuera de eso el parcero es colombiano, me acaba de decir”, confirma el cantante paisa, mientras vuelve a gritar de alegría por encontrarse al seguidor y poder compartir palabras con él de manera inesperada.

Y al final, compartieron una foto en la que se ven juntando los puños con el cristal de por medio, mientras el limpiavidrios también toma la foto desde el exterior del edificio.

La publicación, que ya cuenta con más de 366 mil ‘me gusta’, con solo dos horas de publicación, tiene comentarios de personajes reconocidos como la modelo Mara Cifuentes, quien afirmó que este tipo de publicaciones eran inspiradoras, así como otras personas que afirmaron que este tipo de trabajos son muy “duros” y aquellas personas que lo realizan deben ser muy valientes.

“La valentía de este hombre es enorme”, “un colombiano camella fuertemente siempre para cumplir sus sueños” o “¡respeto para el caballero!”, son algunos de los comentarios que ya se encuentran en la publicación de Balvin sobre este hombre y su valentía.

Es de recordar que el cantante de reguetón había anunciado su gira llamada “José”, que tenía previsto iniciar el próximo 19 de abril en Houston (Texas) y finalizará en Puerto Rico el 4 de junio. Sin embargo, los planes cambiaron repentinamente.

El colombiano así lo dio a conocer mediante un comunicado emitido a través de su cuenta de Instagram, en el que lamentó no poder cumplir la promesa que hizo a sus seguidores de brindarles un ‘show’ sinigual, donde todos se sintieran bienvenidos.

El colombiano escribió en su post: “A todos mis fans, durante este año pasado hemos trabajado incansablemente para ofrecerles un show sinigual donde todos se sientan bienvenidos a la fiesta de cada presentación en la gira ‘José'.

Añadió: “Sin embargo, el covid-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la difícil decisión de posponer la gira. Mi equipo continúa trabajando con cada uno de los detalles y les daremos las nuevas fechas dentro de unas semanas”.

Y finalizó el comunicado recalcando: “Tus tickets seguirán siendo válidos. Me siento agradecido por todo su amor y apoyo, y a la misma vez estoy muy emocionado por reencontrarme con cada uno de ustedes en el camino para celebrar juntos y continuar con las vibras en alta. Con mucho amor, J Balvin”.