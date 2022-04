Andrea Valdiri confesó que se volverá a casar con Felipe Saruma; reveló dónde y cuándo

Andrea Valdiri, que es una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, se convirtió en tendencia hace unos días en las distintas redes sociales debido a su extravagante boda con Felipe Saruma, la cual se realizó en el hotel El Prado de Barranquilla.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenidos compartió con todos sus seguidores las primeras imágenes de la elegante ceremonia. Asimismo, mostró que sus dos hijas, Isabella y Adhara, la acompañaron en este gran momento.

La barranquillera también dio un emotivo discurso después de la ceremonia en el que se refirió a la importancia de cuidar un amor lindo como el que tiene con Saruma, por eso indicó que no comparten casi contenido sobre su vida íntima en pareja.

“En las redes sociales es complicado mostrar la verdad, por las críticas. El amor lindo se debe ocultar y vivirlo, tenemos que protegerlo. Yo venía de una dura situación y este hombre me sacó, me dio esa luz y me motivó. Él me dio lo que ningún otro me ha dado, que es amor”, precisó.

Tras la extravagante reunión que tuvieron en la capital atlanticense, la influenciadora colombiana reveló que se volverá a casar con el santandereano. Asimismo, indicó que esta nueva boda la realizarán en Dubái.

Andrea Valdiri, pese a que no entregó mayores detalles, indicó en diálogo con la Revista Vea que la idea es que a mediados de mayo viajen al medio Oriente, donde pasarán su luna de miel.

La creadora de contenidos puntualizó finalmente que su relación sentimental con Felipe Saruma no se trata de una estrategia publicitaria, como ha circulado en algunas redes sociales en los últimos meses.

“Todo el mundo cree que es un ‘reality’, y no, esto tiene que quedar claro. La gente cree que lo bonito solo pasa en las películas y no es así. Fue una boda real”, concluyó.

Lujosos regalos que Valdiri y Saruma dieron en su boda

La boda contó con la participación de un total de 200 invitados, entre familiares y amigos de la pareja, así como la asistencia de diez seguidores, a los cuales eligieron para que hicieran parte del festejo.

Después de la ceremonia, la influenciadora colombiana contó que a cada fanático que asistió al matrimonio le entregó un iPhone 11 como recordatorio. Igualmente, indicó que les dio varios detalles a los meseros, como televisores, tabletas y celulares.

“A todos los meseros les di la oportunidad de sacar un papelito para que se llevaran un regalo, soy una mujer muy agradecida y a la gente que me ayuda les doy la posibilidad de compartir mis alegrías”, puntualizó Andrea Valdiri.

La bailarina, además, mostró en su cuenta personal de Instagram que les entregó a todos los invitados una moneda de oro de 18 quilates con la fecha del matrimonio y los rostros de los novios.

En la boda también se presentaron artistas como el barranquillero, de apenas 19 años, Beéle, quien estuvo cantándole a la pareja, mientras que los demás asistentes también disfrutaron del show. Asimismo, estuvo en el escenario el cartagenero Mr. Black, el cual los puso a bailar al ritmo de su típica champeta.