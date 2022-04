Video | Epa Colombia se graba y se desviste en su carro mientras no usa cinturón de seguridad

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, es una de las influencers colombianas con mayor reconocimiento en el país, no solo por los videos que sube a redes sociales y su emprendimiento de queratinas, sino por su vida privada la cual comparte permanentemente en Internet y hace que sus acciones se vuelvan virales.

La joven volvió a demostrar que siempre está pensando en qué cosas compartir a través de sus redes sociales, pero esta vez, lamentablemente, lo hizo pasando por encima de varias normas y leyes, pues cometió imprudencias mientras manejaba su camioneta Mercedes Benz.

Aunque no es la primera vez que la creadora de contenido se graba mientras conduce su vehículo, en esta oportunidad llamó la atención porque, además de estar usando el celular y no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras manejaba, comenzó a desvestirse para presumirle a sus seguidores el cuerpo que tiene ahora, producto de algunas cirugías estéticas.

Al parecer, Epa Colombia salía de una sesión de fotos cuando decidió que era el momento oportuno (mientras conducía) para desvestirse y mostrar su cuerpo en redes sociales, específicamente su cadera y su cola la cual llenan de orgullo a la bogotana. Sin embargo, lo hizo mientras cometía varias imprudencias al volante en una calle principal de la capital, aunque por suerte no ocurrió ningún accidente en la vía.

En el video se muestra cómo la reconocida empresaria comienza a quitarse el pantalón con el automóvil en movimiento y sin usar el cinturón de seguridad. Y como si eso fuera poco, Daneidy decidió detener el carro y levantarse de su silla para darse la vuelta y poder presumir la cola que tiene a todos sus seguidores en Instagram.

Además, mientras presumía su cuerpo tiraba indirectas a otras personas y escribía que estaba en contra de los biopolímeros que les han traído tantos problemas a muchas mujeres, aclarando que usaba scultptra, “lo que usan las Kardashian”, manifestó en el video.

Por ahora, ni la influencer ni las autoridades se han manifestado sobre las imprudencias que cometió dentro de su camioneta, sin embargo, las historias a través de las redes sociales pudieron ser vistas por al menos 5 millones de personas que siguen a la bogotana en Instagram.

La “jugadita” con la que Epa Colombia viraliza sus videos en redes sociales

Recientemente, Barrera subió algunas historias a su cuenta de Instagram en las que se le ve bastante afectada, al parecer, por el ‘feo’ que ―según se ha filtrado― le hicieron a su nueva novia Karol Samantha en la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

“No, amiga. Eso no se hace. Independientemente, así uno cambie de pareja o no cambie de pareja, a uno no lo pueden hacer sentir mal, porque es que uno en el amor no manda, solamente manda el corazón (…) Me duele. Todo esto me está doliendo y he estado superafectada. Acaso porque la tratan mal, ella no tiene la culpa, no la tiene”, dijo Epa en la red social.

No obstante, el video de Barrera no caló muy bien entre sus seguidores y amigos, especialmente los más cercanos, quienes aseguraron que la grabación no es sincera y que solo hace parte de una larga lista de publicaciones en las que la influencer ha utilizado un “falso llanto” para llamar la atención y, por supuesto, la empatía de sus fans.

“Sé que ella se estresa con facilidad con cualquier cosa. La otra mitad porque está llorando y se está grabando, no le creo porque ella llora de mentiras”, explicó la ‘Barbie colombiana’, una vieja amiga de Epa, por medio de redes sociales.

Asimismo, recordó que, según lo visto durante los años de amistad, estos videos son falsos, porque “ella cuando llora, en realidad, no le muestra a nadie, ella no se graba”.

Mismo comentario fue el que hizo Yampier Ortega, más conocido como ‘El Yampi’, quien después de romper su amistad con Barrera decidió evidenciar la jugadita que siempre usa para llamar la atención de las personas y mostrarse como la “víctima” y a los demás como los “victimarios”.

Para argumentar su punto, el creador de contenido mostró una entrevista que Alejandro Riaño, en su papel de Juanpis González, le realizó hace algunos meses a Epa Colombia.