La atrevida revelación que hizo Dani Duke, novia de La Liendra

La hermosa creadora de contenido Dani Duke, reconocida por ser la novia del popular influenciador Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, estuvo este lunes en el programa Lo Sé Todo de Canal 1 donde no tuvo problema para hablar del video que se hizo viral en el que se observaba un momento íntimo y sexual de la pareja.

Todo ocurrió debido a que el presentador del programa Ariel Osorio hizo una pregunta muy directa en la que interrogaba a la creadora de contenido por la posibilidad de que se filtrara otro video de La Liendra y ella, ya que nunca se lograron esclarecer detalladamente las causas que permitieron que el primer video se filtrara en redes sociales hace tan solo dos meses.

La antioqueña manifestó que espera que esto no suceda, ya que le molestó mucho cuando esto ocurrió, pues hubiera preferido no tener que vivir ese episodio que vulneró su vida privada. Sin embargo, también aceptó que no está segura de que no volverá a suceder porque tiene varios videos similares que al momento del escándalo tuvo que borrar.

“Yo nunca en la vida hubiera querido que todas las personas vieran ese momento de mi vida, de mi entidad. Me afectó mucho más en lo familiar”, dijo Dani Duke ante los periodistas de Lo Sé Todo, donde además agregó que personas en su familia tuvieron problemas de salud después de la filtración del video, y que, inevitablemente, ella se sentía culpable por ello.

Sin embargo, la hermosa novia de La Liendra aceptó que a ella le gusta grabarse en momentos íntimos y que es una forma en la que ella disfruta de su sexualidad y su intimidad con su pareja. Pero que, sin embargo, ese momento difícil la hizo sentir desconfianza, lo que la llevó a ser más cuidadosa con estos archivos audiovisuales.

“A mí me gusta grabarme. Videos hay, pero ya los borré todos”, aceptó en la entrevista Dani Duke, luego de recalcar el disgusto que le hizo pasar a ella y a su familia el video filtrado hace unos meses.

“Uno nunca se prepara. Lo que más me afectó a mí fue mi familia, verlos a ellos afectados me afecta. Lo que la gente diga de mí me importa tres pepinos”, agregó la influenciadora paisa que, junto con su novio, sostuvieron que lo malo no es grabarse teniendo sexo en pareja, sino que lo realmente grave es que haya personas que compartan este material sin importarle el daño que les hacen a las personas.

Además, una de las periodistas del programa le preguntó a Duke por los comentarios que recibe en redes sociales en los que afirman que ella no es cariñosa con su novio. Por lo que muchos dudan del amor que ella siente hacia La Liendra, incluso al punto de que muchos seguidores se han atrevido a asegurar que la antioqueña está con él por interés.

Hecho que ha molestado a la creadora de contenido, ya que, por un lado, ella manifiesta que siempre ha trabajado por sus cosas y ha decidido ser influencer de redes sociales mucho antes de su relación sentimental, y que, por otro lado, siempre le ha costado manifestar o demostrar el afecto públicamente.

“Yo no soy cariñosa en general, ni siquiera con mi mamá. Yo soy muy fría. Se me dificulta demostrar”, finalizó diciendo la reconocida joven que ya cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Instagram.