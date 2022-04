La Liendra y Andy Rivera divirtieron con un rap improvisado en redes

En medio de las dinámicas del influencer Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, comenzó un juego con sus seguidores a través de las preguntas y respuestas de Instagram, sin embargo, una de las historias que más tuvo reacciones entre el público fue una conversación con el cantante Andy Rivera.

Al parecer, luego de mostrar fotos de él en bikini y conversaciones del influencer con su novia, sus fans pidieron una parte de la conversación con Rivera, en la que estos estuvieron haciendo una “competencia de rap”, en la que Gómez se habría quedado atrás, vencido por el cantante de música urbana.

“Advertencia. Todo lo que van a escuchar es inventado y solo son 2 idiotas siendo estúpidamente felices rapeando”, insistió el influencer ante la publicación de la conversación con el rap entre los dos famosos, haciendo referencia a que no era nada profesional sino un ejercicio gracioso entre amigos.

“Tres, dos, uno, tiempo. Noto a La Liendra que está muy alzadito, pero eso yo se lo quito rapidito. Vaya más bien a que le metan esas gü** en la boca, que Maxioli no se equivoca”, comenzó diciendo Rivera a Mauricio Gómez, mientras cantaba a toda velocidad sin mezcla de fondo.

Sin embargo, luego de que el cantante de música urbana le respondiera sin vacilar, La Liendra tuvo que reírse, parar para recordar palabras, y continuar sus rimas con palabras repetidas, lo que habría causado aún más gracia a sus seguidores.

“Te metiste en el terreno en el que no dominas, porque La Liendra te hace un abdominal y te termina, porque soy como Terminator, te metiste con La Liendra, el verdadero del guetto. Por ahí me dijeron que usted se lo chu** a Zion para que se montara en el Remix de… ¿Cómo es que se llama este tema? Espere, jajajaja, La Oficial”, fue el principio de la intervención del influencer, dejando en claro que por el momento, el rap no sería su fuerte.

Relacionan a Lina Tejeiro con publicación de Andy Rivera

La relación de Lina Tejeiro y Andy Rivera ha sido muy mencionada en los últimos días por seguidores de la farándula colombiana, pues hay muchos que piensan que la pareja volvió o se encuentra en conversaciones para hacerlo.

Estas suposiciones son alimentadas por diversas historias y situaciones en las que se ven envueltos los artistas, de hecho, Andy Rivera lanzó un comentario en sus redes sociales que dejó a muchos especulando sobre una posible indirecta para Tejeiro.

En sus redes sociales, el hijo del también cantante Jhonny Rivera, mostró su gusto por las mujeres que se peinan con dos colitas, peinado que Tejeiro suele usar.

“Larga vida para esas mujeres que se hacen colitas en el cabello”, escribió el cantante.

Entre algunos comentarios que se destacaron de la publicación realizada por Lo sé todo, muchas mujeres destacaron que se trataba de una indirecta para Lina Tejeiro y también aprovecharon para decir que este sería el “peinado de media Colombia”.

También se destacaron otros comentarios como “A Andy le da como rabia que Lina sea feliz, qué pereza”, “¿será que por eso ella se lo hace?”, “indirectas muy directas”, “ahí no sé quién no olvida a quién”, “ya empezó el tóxico, Lina empieza a salir y él empieza con indirectas”, “ese peinado es entre tierno y sexy”, entre otros.