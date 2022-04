“Epa Colombia en ningún momento llevó sobre”: madre de Andrea Valdiri tras matrimonio de su hija

La mamá de la recién casada Andrea Valdiri, Carmen Valdiri, aclaró en redes sociales que a Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, no se le trató mal en la ceremonia, ni en la fiesta, ya que se rumora que hubo rechazo contra la novia de la empresaria de las queratinas.

“Una invitación que dice un cupo es entendible que es para una persona. Nadie la trató mal, nadie trató mal a su novia. No hay que inventar. Lo más importante es aprender que la próxima fiesta que la inviten tiene que mirar cuántos cupos tiene. Las reglas son así”, aseguró la madre de la instagramer.

Por otra parte, la ahora suegra del youtuber Felipe Saruma aseguró que en ningún momento Epa Colombia entregó sobre de regalo. Esta situación la aclaró porque le habían reclamado que sacaron a Barrera de la fiesta tras entregar el regalo de bodas.

“Quiero aclarar otro punto porque inventan. Me escribe una seguidora que después de que se recibió el sobre de ‘Epa’ la sacaron. Yo fui la encargada de los sobres y ‘Epa’ en ningún momento llevó sobre. Se lo pueden preguntar a la misma ‘Epa’”, aseveró.

Esto había dicho Epa Colombia sobre el regalo

El pasado martes 5 de abril la controvertida empresaria e influencer Epa Colombia reveló la millonaria suma que pondrá en el sobre de regalo en la ceremonia de matrimonio de la barranquillera Andrea Valdiri y su novio Felipe Saruma.

Daneidy Barrera publicó una dinámica por medio de preguntas y respuestas en las historias de Instagram, actividad que ella normalmente realiza para interactuar con sus seguidores y detractores.

Allí las personas reaccionaron y no demoraron en preguntar sobre si era verdad o no lo del matrimonio de la influencer Andrea Valdiri, a lo que Epa respondió con un rotundo sí.

“Sí, amor, es en serio, no es molestando. Yo me siento superfeliz por ella. Yo sé que ese día voy a llorar cuando coloquen la canción y le coloquen el anillo. Ella sufrió muchísimo con esos amores, le pagaron supermal, pero llegó el verdadero y eso es lo que vale”, afirmó en sus historias.

En la secuencia de preguntas y respuestas, los usuarios de Instagram le preguntaron sobre cuál sería el monto que iba a dar en el sobre de regalo de la boda de Andrea Valdiri.

“‘La Jessu’ (otra generadora de contenido digital y amiga de Epa Colombia) dijo que iba a echar por ahí unos 500.000 pesos. Ella me dijo: ‘Amiga, cuánto va a echar en ese sobre’, yo le dije que por ahí unos 10 o 20 millones de pesos”, reveló la empresaria de las queratinas.

Ante otra de las preguntas de sus seguidores respondió que tiene que quedar muy bien arreglada y no llegar como una ñera.

“La tengo que romper, ojalá me ayuden a buscar un buen asesor de imagen o por lo menos alguien que me maquille bien o me haga un peinado lindo. O sea, que no llegue ñera, sino que cuando llegue queden sin palabras”, contó Barrera.

Epa Colombia es sin duda una de las personas invitadas al matrimonio de la barranquillera que más ha dado de que hablar desde que se conoció que esta ceremonia se celebraría.