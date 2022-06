A la novia de La Liendra, Dani Duke, no la dejaron entrar a la Basílica de San Pedro | ¿Por qué?

El influencer conocido como La Liendra, y su novia, Dani Duke, estarían pasando unas vacaciones en el Antiguo Continente y, en medio de su viaje, acompañado también por otra creadora de contenido conocida como La Segura, estos jóvenes han venido posteando imágenes de sus aventuras en diferentes ciudades icónicas.

Sin embargo, llamó la atención que en una de las últimas publicaciones de La Liendra, este recalcó que junto con su novia iban a visitar el Vaticano, en Roma, con la intención de llegar a saludar al sumo pontífice de la religión católica, el papa Francisco. Se embarcaron en la aventura, pero no contaron con algunos requerimientos necesarios para acceder a la Basílica de San Pedro.

“La Liendra se encuentra en Roma. Noviecita hermosa, cómo estás y cómo amaneces de linda. Les cuento que hoy nos encontramos en el Vaticano, casa y lugar donde descansa el papa... El país más pequeño del mundo”, afirmó el influencer a sus seguidores, confirmando su nueva misión, acceder a la famosa y antigua basílica.

La sorpresa para los dos jóvenes fue cuando intentaron entrar en la iglesia, ya que los funcionarios le habrían negado la entrada a Dani Duke, la novia de La Liendra. Según confirmó el creador de contenido, todo se habría tratado de la vestimenta que llevaba la mujer, quien usaba una camisa manga larga con un top debajo y un short, por lo que le pidieron regresar cuando trajera una ropa más cubierta.

“No la dejaron ingresar por estar así, muéstrame. Está en ‘short’, no está mal, pero no se puede, no dejan entrar. Es pecadora para la Iglesia”, dijo La Liendra jocosamente, y luego comenzó a mostrar el interior de la Basílica de San Pedro, afirmando que era gigante y mostrándose “boquiabierto” ante la belleza arquitectónica del lugar sagrado.

Al parecer, para poder ingresar a la iglesia no se puede vestir prendas que dejen al descubierto las piernas, en el caso de los shorts, minifaldas, o vestidos muy cortos, así como tampoco se pueden utilizar blusas muy escotadas que se muestren los hombros, tampoco se puede ingresar con sombreros, gorras o artículos parecidos.

El viaje de La Liendra para conseguir una foto con Cristiano Ronaldo

Carlos Mauricio Osorio Gómez, quien es conocido como La Liendra en el mundo de los creadores de contenido digital, es un seguidor del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, por lo que buscó la forma de tomarse una fotografía con el astro lusitano.

La Liendra es un amante del fútbol y el fin de semana anterior también estuvo en la final de la Champions League que ganó 1-0 Real Madrid a Liverpool, este último equipo que contó en el 11 inicial con el colombiano Luis Díaz, de gran temporada con el equipo inglés.

El creador de contenido también se le midió a apostar, pero algunos los criticaron por no apoyar al equipo del delantero colombiano. “Voy a apostarle cinco millones al Real Madrid, pero no me juzguen. Mi billetera está con el Real Madrid, pero mi corazón con el Liverpool. Gano por lado y lado”, comentó La Liendra en sus historias de Instagram.

Continuando con su afición por el fútbol y su estadía en Europa, La Liendra se fue en búsqueda de su gran sueño, una fotografía con Cristiano Ronaldo, quien estuvo con la selección de Portugal en el juego de la Nations League contra España en Sevilla.

“Ya me encuentro fuera del hotel donde está Cristiano Ronaldo. Él se encuentra ahí, en este video se ve que está ahí. Vamos a ver si logramos algo con Cristiano”, afirmó en uno de sus videos el antioqueño.

Y más tarde confirmó: “No fue el día, pero llegará. Me dicen qué sentí. ¿Por qué no grité? Porque mucha gente estaba gritando y yo solamente lo quería ver a él ‘el Bicho’. Ahora disfrutar el partido. No solo viajé por una foto, sino apoyarlo”, sentenció La Liendra, quien se notaba algo triste por no poder lograr esa anhelada fotografía con el goleador histórico de su selección.