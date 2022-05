Epa Colombia lanzó pulla a la Liendra y revela si quiere tener hijos con su actual novia

La empresaria de las keratinas, Daneidy Barrera habló en sus redes sociales sobre varios procesos que está viviendo actualmente en su vida. Eso incluye su mudanza al su lujoso penthouse, el futuro con su actual novia, e incluso mencionó la broma que le realizó La Liendra.

Cabe señalar que durante los últimos meses Epa Colombia ha sido bastante criticada por las polémicas que surgieron al rededor de su ruptura con su exnovia, la futbolista Diana Celis. En especial cuando dio a conocer que había iniciado una nueva relación al poco tiempo de haber terminado con Celis.

A pesar de las críticas, la empresaria ha mostrado que se encuentra en un buen momento de su vida, pues señaló que ya no están atacando a su pareja y que está dejando atrás todo su pasado. En una caja de preguntas de Instagram, Epa reveló algunos detalles de su vida en pareja.

Señaló que no están viviendo juntas, porque cree que es muy pronto para eso, pues espera llegar al año para tomar esa decisión. Además, contó cómo se conoció con ella y manifestó que las dos tenían una historia bastante larga.

Yo la conocí en el colegio, nosotras éramos mejores amigas, entre nosotras siempre había algo, pero ella no decía y yo tampoco. Además, yo era súper grosera, a mí me encantaron sus ojos, pero después les cuento bien el chisme”, dijo Epa.

Entre otras preguntas, a Epa también le dijeron que si quería tener hijos con su pareja, a lo que respondió que sí. Que sí se veía con hijos correteando por el Penthouse.

Finalmente, la empresaria habló sobre la broma de La Liendra, quien la imitó en redes sociales. “Independientemente de que la Liendra lo tenga pequeño, me encantó porque me imitó bien. La Liendra la da, a mí me cae bien la Liendra, solo que él es de esos hombres que hablan tanto y a la hora del té…. jajajjaja”, dijo.

La imprudencia de Epa Colombia al mostrar su Penthouse:

Epa Colombia volvió a mostrar detalles de su hogar, aunque esta vez se le fue la mano.

En concreto, el viernes 29 de abril se conoció a fondo la propiedad, ubicada en el occidente de Bogotá, y los comentarios de felicitaciones y reconocimiento no se hicieron esperar.

Aunque suponía ser un día común y corriente, sin comentarios en contra de la influenciadora y empresaria, un bochornoso suceso despertó el coraje y pudor de muchos de sus seguidores. Sin duda la puso de nuevo en la mira de quienes constantemente la critican.

Esto se hizo por medio de un video de presentación que al principio se veía muy cordial y normal, mostrando su apartamento con la decoración diciendo: “Amiga, qué tal te pareció mi maravilloso penthouse, amor. ¿Ves? Cuando tu obras bien, bien le va amor, de no tenerlo nada a tenerlo todo, eso depende de ti y cómo obres en tu vida”, dice la empresaria, recostada en un sofá de su sala.

Entre tantos lujos, Epa sigue recorriendo su habitación, sale y llega al “baño de visitantes”, el cual para la mayoría de personas es un área íntima y personal.

Ahora bien, sus gestos lo dicen todo. Aquí es cuando tan emotivo recorrido llega a su parte desagradable. En primer plano sale sentada en el inodoro, como si realmente estuviera haciendo deposiciones; sus caras y los sonidos que emite mientras habla hicieron que fuera un momento bastante desagradable.

En dicha pose la influencer dice: “Amiga, pero este baño si la da; este es como el que... cuando viene alguien a visitarme, pero ya lo estrené”, indica Epa, con cara de felicidad y forzando la respiración como si estuviera haciendo fuerza.

“Amiga es que estoy como suelta”, añade la empresaria, aguantando un suspiro.

Después se peina (todavía sentada en el inodoro) y dice: “Amiga, de las tejas a una mansión. No, yo ahorraba todos los días, me gusta mucho ahorrar, yo no soy de tomar ni nada de eso”.

La influenciadora se da cuenta de que queda grabado y simplemente se ríe de sí misma y pide perdón a los seguidores y espectadores de tan explícito video.