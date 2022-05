Carolina Cruz se desahogó y contó que vivió “remolino de emociones” por culpa de su bebé

La empresaria vallecaucana aseguró que no han sido nada fáciles los últimos días y señaló que le ha tocado bastante pesado.

Carolina Cruz, que es una de las presentadoras principales de Día a día (Caracol Televisión), ha estado muy activa en las diferentes redes sociales en los últimos meses y ha compartido con todos sus seguidores los mejores momentos del pequeño Salvador, el cual cumplió un año en febrero pasado.

Pese a los quebrantos de salud que tuvo el menor durante el 2021, la modelo ha manifestado en repetidas oportunidades que disfruta mucho de la maternidad. Además, señaló recientemente que esta etapa de su vida le está dejando múltiples aprendizajes.

La empresaria, de igual manera, compartió esta semana en su cuenta personal de Instagram un pequeño video en el que se observa a Salvador caminando por sí solo, algo que la hizo inmensamente feliz.

Frente a este acontecimiento, la presentadora vallecaucana no negó que los últimos días han sido difíciles para ella. Sin embargo, puntualizó que ese tipo de momentos son los que la hacen luchar para seguir adelante.

“Hay días de días y hoy ha sido uno de ellos. Está bien sentir un remolino de emociones, pero llegar a la casa y encontrarme con esto, me llena de más y más infinita GRATITUD. ¡Mios, los amo!”, escribió.

Carolina Cruz, por otro lado, aseguró que le tocó bastante pesado la semana pasada debido a los diferentes compromisos laborales a los que asistió durante el lanzamiento de su libro en la FILBO 2022, por lo cual casi no tuvo tiempo para compartir con sus hijos.

Aunque extraña estar con los menores, la presentadora de Caracol Televisión manifestó que para lograr los sueños hay que trabajar duro. Asimismo, afirmó que la satisfacción de conseguirlos es muy gratificante.

“Apenas llegando a la casa. Estos días he salido muy temprano y he llegado muy tarde, todo para lograr mis sueños y los de la fundación. Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco me advirtieron lo bien que se siente el alma y el corazón”, precisó Cruz.

Cabe recordar que la empresaria vallecaucana anunció en marzo pasado que se separó oficialmente de Lincoln Palomeque después de más de diez años de relación sentimental.

“Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, indicó la caleña en aquel momento mediante un comunicado.

Tras haber confirmado esta noticia, la modelo y el reconocido actor estuvieron juntos nuevamente hace unas semanas durante la fiesta de cumpleaños número cinco de Matías, hijo mayor de la pareja.

La reunión fue registrada en ese momento por la exreina de belleza en las diferentes redes sociales. Además, la compañía encargada de la organización dejó ver que Carolina Cruz y Palomeque compartieron con todos los invitados del evento sin ningún tipo de problema, incluso posaron para algunas fotos familiares.

La presentadora ha asegurado en repetidas oportunidades que sigue trabajando de manera conjunta con el artista cucuteño para sacar adelante a sus dos pequeños hijos, los cuales viven en la actualidad con la vallecaucana.