Carolina Cruz habló de su ausencia en ‘Día a día’ y expuso verdad tras no estar en fecha importante: “Desde la distancia”

Día a día, del canal Caracol Televisión, conmemoró el pasado viernes 10 de abril sus 25 años al aire con una emisión cargada de recuerdos, emociones y cercanía con el público. La producción aprovechó la fecha para repasar momentos emblemáticos, entrevistas memorables y la huella que han dejado quienes han pasado por el formato.

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Como parte de la celebración, el programa compartió en Instagram un video especial que recopiló imágenes de distintas etapas del proyecto. En el clip se pudieron ver rostros que marcaron la historia del matutino, como Jota Mario Valencia, María Cecilia Botero y Ana María Trujillo, entre otros.

La publicación no tardó en generar reacciones entre figuras del entretenimiento, quienes expresaron su afecto y admiración por varios de los conductores que hicieron parte del programa desde sus inicios. Estos mensajes reflejaron el impacto que ha tenido el espacio televisivo en la industria y en la memoria de los televidentes colombianos.

Sin embargo, a lo largo de dicho programa, quien brilló por su ausencia fue Carolina Cruz, integrante de la planta de presentadores actuales. La vallecaucana no participó de la fecha importante para el matutino, por lo que más de uno preguntó al respecto.

Tras no estar presente en el set, la exreina, que dedicó mensaje a Lincoln Palomeque por fecha especial, fue foco de miradas el pasado 13 de abril, ya que apareció junto a sus colegas y se pronunció al respecto.

Según se vio, la famosa arrancó haciendo referencia a este aniversario de Día a día, indicando, de manera jocosa, que esperaba que ellos también celebraran esos 25 años siempre.

“Deberíamos estar todo este año con 25 nosotros también. ¿Cuántos años tienes? 25 y entonces el otro año 26 y así“, dijo.

Sus compañeros fueron claros en que les hizo falta tenerla para dicha celebración, asegurando que explicaron a sus espectadores que dicha ausencia se debía a asuntos laborales.

“Nos hiciste mucha falta en la fiesta del viernes, Carito. Te pensamos mucho, la gente te preguntó mucho y les dijimos que estabas trabajando”, comentaron ante cámaras.

Ante esto, Carolina Cruz, que ha hablado sobre su vida personal días atrás, señaló que pronto contaría lo sucedido, pero que había disfrutado bastante de ver todo lo que hicieron en ese momento tan especial.

“No estuve, pero valió la pena, ya van a ver después por qué. Después les contamos, pero yo desde la distancia lo disfruté mucho, estuvo muy chévere”, aseguró.

De igual manera, es importante puntualizar que la vallecaucana se refirió a este aniversario a través de sus redes sociales, donde compartió unas palabras y una fotografía emotiva.

“25 años entregando amor, disciplina, dedicación y el deseo de seguir siendo la compañía de millones de personas que han elegido a Día a día para ser parte de sus días y sus vidas, y yo tengo la fortuna y la gran bendición de ser parte de este equipo desde hace más de 7 años. Gracias por elegirnos y por permitir que la vida nos uniera como compañeros, como amigos y ahora como la familia que somos. Gracias a cada una de las personas que forma parte de esta realidad, delante y detrás de cámaras, la magia es posible gracias a la unión de todos. Los amo. Por más años llenando el día a día con historias y momentos que se quedarán para siempre”, escribió.