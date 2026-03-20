Carolina Cruz volvió a acaparar la atención en los medios del país tras compartir aspectos íntimos de momentos complejos en su vida personal. La presentadora habló sin reservas sobre su ruptura sentimental, los desafíos que enfrentó por la condición médica de su hijo menor y el proceso mediante el cual ha construido una dinámica de coparentalidad junto a Lincoln Palomeque.

Carolina Cruz habló de “oscuridad” en las redes en tiempos de guerra en el mundo y dejó mensaje: “Metidos en la serie de terror”

A pesar del fin de su relación amorosa, ambos decidieron mantener una comunicación cercana y un trabajo en equipo enfocado en garantizar el bienestar emocional de sus hijos, quienes siguen siendo el eje central de sus decisiones.

No obstante, en los últimos días, la presentadora volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar un mensaje inesperado en su cuenta de Instagram dirigido a su expareja, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores y reavivó el interés por su vida personal.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Carolina Cruz utilizó su perfil para subir un carrete de fotos en el que se ve al actor con sus hijos, además de imágenes en las que comparten los cuatro.

En dicho espacio se observó que este detalle era con motivo del cumpleaños de Lincoln Palomeque, quien celebraba un año más de vida.

Sin embargo, las palabras que utilizó la integrante de Día a día fueron las que llevaron a los usuarios a reaccionar, indicándole cuánta admiración sentían de ver su buena relación. La presentadora explicó lo bien que se entendían en su labor como progenitores, detallando la manera en la que su amor se transformó.

“Cuando tomamos la decisión de ser padres y ser pareja, creímos que iba a ser para toda la vida, nunca pasó por nuestras cabezas que en algún momento no estaríamos juntos como pareja”, escribió.

“Créanme, el amor se transforma y más cuando dos personas sanan, perdonan, entienden, pasan la página desde el respeto y no desde el ego, ese ego hace mucho daño y ese daño afecta a los menos culpables… los hijos. En tu cumpleaños, le pedimos a DIOS que te cuide y te proteja siempre para que te sigas gozando y disfrutando a este par de muñecos que te aman, que te llene de vida y salud. ¡¡¡Pasa feliz!!!”, concluyó.

Este gesto, una vez más, dejó clara la manera en la que los dos famosos decidieron llevar su realidad, olvidándose de su faceta como pareja para ser un equipo amistoso.