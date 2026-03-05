Carolina Cruz habló de “oscuridad” en las redes en tiempos de guerra en el mundo y dejó mensaje: “Metidos en la serie de terror”

Con el paso de los años, Carolina Cruz se ha convertido en una de las presentadoras más importantes de la televisión nacional, y como figura pública, todo lo que vive, experimenta, atraviesa u opina, es de interés de sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la ex reina de belleza vallecaucana muestra gran parte de su vida y postea algunos pensamientos y reflexiones que tiene con respecto a diferentes temas.

Recientemente, Carolina se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para dejar una reflexión que tiene que ver con las guerras que se están dando en este momento en Medio Oriente y la que empezó desde hace un tiempo entre Rusia y Ucrania.

La presentadora se refirió al papel que tienen las redes sociales en conflictos como este y al uso que le dan las personas, sobre todo el que no es tan adecuado.

“Las redes sociales nos muestran tanta oscuridad en este mundo que parece que estuviéramos metidos en la serie de terror jamás antes vista”, escribió inicialmente.

La presentadora de Día a Día pidió a las personas que se refugien en la oración, sobre todo para pedir por los líderes (presidentes) de varios países en el mundo para que la guerra cese.

“Oremos mucho, pidámosle a Dios que toque el corazón de los supuestos ‘líderes’ en el mundo y logre despertar la humanidad y la sensibilidad de sus corazones”, agregó.

Ataque de EE.UU. e Israel a Irán Foto: AFP

Carolina dejó ver que aunque la guerra sea cercana o lejana, crea un impacto en la vida de las personas, ya sea por vivencia propia o por situaciones de familiares o neta sugestión.

De igual forma, es consciente de que se debe cuidar demasiado a las personas, sobre todo a los familiares y a los niños, que son los que aún tienen un largo camino por recorrer.

“Cuidemos mucho a nuestros niños, a nuestras familias y a la energía que nos rodea. Feliz día y feliz semana”, añadió.

Por último, sus seguidores no tardaron en mostrar empatía con el tema de las redes sociales y las guerras: “Si Carito, muy triste vemos en lo que se ha convertido esta humanidad”; “Excelente mensaje”; “Es cierto, lo que se diga en las redes puede agrandar o minimizar un problema, y a veces no se da la información correcta”; “Es apropiado el mensaje, a ver si la gente entiende que las redes sociales no son un juego”, fueron algunos de los comentarios.