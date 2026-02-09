Carolina Cruz, de ‘Día a Día’, habló de su novio y por qué no le tenía fe al inicio: “Será para pasar rico y no más”

Carolina Cruz se consolidó como una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana. En la actualidad es uno de los rostros centrales de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, donde comparte el set con presentadores como Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero y Catalina Gómez, entre otros.

Más allá de su trayectoria profesional, la vida personal de la vallecaucana siempre ha despertado un gran interés entre sus seguidores, quienes están atentos a sus rutinas, a la crianza de sus hijos y a lo que pasa con su historia sentimental.

Luego de su separación del actor Lincoln Palomeque, padre de sus hijos, la presentadora confirmó una nueva relación amorosa, pero esta vez con Jamil Farah, quien es 12 años menor que ella.

Carolina Cruz, famosa de la farándula colombiana. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz habló de lo primero que pensó al iniciar su relación con Jamil Farah

Recientemente, la presentadora vallecaucana estuvo como invitada en Los Casas Hoyos, y en esta conversación se refirió a distintos aspectos de su vida privada y se detuvo especialmente en su relación amorosa, revelando cómo comenzó la relación y lo primero que pensó cuando empezó a compartir con él.

Al inicio, Carolina mencionó que en cuanto se separó, creyó que iba a durar mucho tiempo soltera, y que en cuanto conoció a Farah, creyó que iba a ser algo de momento y ya, pero no fue así.

“Fue muy loco, porque yo me separo y dije, voy a quedarme sola un resto de tiempo, y a los no sé, a los 10 meses conocí a Jamil, 12 años menor, y yo dije, esto será para pasar rico y no más”, dijo.

En medio de risas, Cruz dijo que algo pasa, pero sus parejas siempre se quedan:

“[...] Pero todos se amañan conmigo, ya llevamos tres años y no yo nada que ver, o sea, yo dije tiene 12 años menos y va a querer tener hijos; yo fui súper clara con él desde el principio, le dije no voy a tener más hijos, sería una irresponsable. O sea, yo soy súper clara desde el inicio [...] ¿Y él? A todo sí, este es mi punto de vista, yo quiero vivir así y si tú no, puedes salir corriendo ya mismo, fresco, aquí no ha pasado nada”, agregó.

Carolina afirmó que después de decirle todo eso, Jamil le respondió “No, yo estoy feliz así”, y confesó que desde entonces, todo fluye de una buena manera, y son muy felices juntos llevando la relación como lo pactaron desde un inicio.