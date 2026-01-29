Carolina Cruz habló sobre ‘Día a día’ y le hizo frente a rumores de su salida: “Me entero de cosas”

Carolina Cruz se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión en Colombia, gracias a la trayectoria que ha construido en distintos formatos de entretenimiento. Su experiencia y carisma la han mantenido vigente ante el público durante años.

En su participación en Día a día, la presentadora vallecaucana suele llamar la atención de los televidentes, quienes no pasan por alto detalles curiosos e inesperados que surgen en medio del programa. A lo largo del tiempo, se han presentado equivocaciones y situaciones espontáneas que generan risas y terminan siendo captadas y comentadas por los seguidores en redes sociales.

Sin embargo, recientemente, Carolina Cruz fue protagonista de una ola de reacciones en plataformas digitales, debido a un tema que salió a flote en su cuenta oficial de Instagram. La famosa recibió una interrogante, enfocada directamente en su permanencia dentro del matutino de Caracol Televisión.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la modelo realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil, buscando interactuar con sus fanáticos. Allí una persona quiso tocar un asunto del cual se especulaba, tratando de saber si saldría del programa de entretenimiento.

“¿Verdad que te vas de ‘Día a día’?”, indagó el usuario.

Carolina Cruz, sin problema alguno, aprovechó el espacio para aclarar los rumores, despejando las dudas de quienes caían en este tipo de habladurías ajenas a ella. Su respuesta fue bastante particular, ya que dio palabras que pocos se imaginaban.

“Muchas veces me entero de cosas que ni yo sabía”, escribió en una historia, en la que también puso una fotografía suya de espaldas, mientras caminaba.

Carolina Cruz habló de su supuesta salida de 'Día a día'. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Con este mensaje, la vallecaucana buscó poner freno a aquellos que hablaban de su vida sin que fuera algo oficial de su parte. De hecho, esto funcionó para despejar dudas en quienes solían consumir contenidos en redes sociales y no consultaban más allá.