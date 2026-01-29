Gente

Carolina Cruz habló sobre ‘Día a día’ y le hizo frente a rumores de su salida: “Me entero de cosas”

La presentadora recibió una interrogante relacionada con el matutino, aclarando la verdad detrás de esto.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

29 de enero de 2026, 3:24 p. m.
Carolina Cruz habló sobre rumores de su salida de 'Día a día'.
Carolina Cruz habló sobre rumores de su salida de 'Día a día'. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión en Colombia, gracias a la trayectoria que ha construido en distintos formatos de entretenimiento. Su experiencia y carisma la han mantenido vigente ante el público durante años.

En su participación en Día a día, la presentadora vallecaucana suele llamar la atención de los televidentes, quienes no pasan por alto detalles curiosos e inesperados que surgen en medio del programa. A lo largo del tiempo, se han presentado equivocaciones y situaciones espontáneas que generan risas y terminan siendo captadas y comentadas por los seguidores en redes sociales.

Sin embargo, recientemente, Carolina Cruz fue protagonista de una ola de reacciones en plataformas digitales, debido a un tema que salió a flote en su cuenta oficial de Instagram. La famosa recibió una interrogante, enfocada directamente en su permanencia dentro del matutino de Caracol Televisión.

Carolina Cruz dijo que sus padres fueron claves en la separación con Lincoln Palomeque; explicó en qué influyeron

De acuerdo con lo que quedó registrado, la modelo realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil, buscando interactuar con sus fanáticos. Allí una persona quiso tocar un asunto del cual se especulaba, tratando de saber si saldría del programa de entretenimiento.

Gente

Iker Casillas puso freno a incómodo tema relacionado con una colombiana: estalló para defenderse

Gente

Margarita Rosa de Francisco reveló qué sería lo primero que haría como candidata a la presidencia: “Falo de la guerra”

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 29 de enero

Gente

Horóscopo chino en febrero: los cambios que traerá su energía y elemento durante el mes

Gente

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Gente

Se revelan los posibles números ganadores de la lotería para el 29 de enero, según Walter Mercado

Gente

Shakira conquista Asia: la barranquillera confirma que su gira mundial llegará a Japón tras éxito histórico de ‘Zoo’

Gente

Carolina Cruz dijo que sus padres fueron claves en la separación con Lincoln Palomeque; explicó en qué influyeron

Gente

Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a Día’, habló de las heridas en su relación con Lincoln Palomeque y cómo logró sanar

Gente

Carolina Cruz destapó cómo le contó a su hijo mayor sobre la ruptura amorosa con Lincoln Palomeque: “Me quedé de una sola pieza”

“¿Verdad que te vas de ‘Día a día’?”, indagó el usuario.

Carolina Cruz, sin problema alguno, aprovechó el espacio para aclarar los rumores, despejando las dudas de quienes caían en este tipo de habladurías ajenas a ella. Su respuesta fue bastante particular, ya que dio palabras que pocos se imaginaban.

Muchas veces me entero de cosas que ni yo sabía”, escribió en una historia, en la que también puso una fotografía suya de espaldas, mientras caminaba.

Carolina Cruz habló de su supuesta salida de 'Día a día'.
Carolina Cruz habló de su supuesta salida de 'Día a día'. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Con este mensaje, la vallecaucana buscó poner freno a aquellos que hablaban de su vida sin que fuera algo oficial de su parte. De hecho, esto funcionó para despejar dudas en quienes solían consumir contenidos en redes sociales y no consultaban más allá.

Más de Gente

Carolina Cruz habló sobre su relación amorosa.

Carolina Cruz habló sobre ‘Día a día’ y le hizo frente a rumores de su salida: “Me entero de cosas”

Iker Casillas respondió tajante a la prensa

Iker Casillas puso freno a incómodo tema relacionado con una colombiana: estalló para defenderse

Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco reveló qué sería lo primero que haría como candidata a la presidencia: “Falo de la guerra”

Niño Prodigio comentó acerca de lo que vendrá para los signos.

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 29 de enero

Horóscopo Chino

Horóscopo chino en febrero: los cambios que traerá su energía y elemento durante el mes

Esta es la publicación del cantante y el futbolista que causó sensación en TikTok.

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.

Se revelan los posibles números ganadores de la lotería para el 29 de enero, según Walter Mercado

Shakira anuncia fechas en Japón y rompe récords de taquilla con su tour 'Las mujeres ya no lloran'

Shakira conquista Asia: la barranquillera confirma que su gira mundial llegará a Japón tras éxito histórico de ‘Zoo’

La polémica se generó hace pocas horas en el set del reality del Canal RCN.

Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

El plan VIP que incluye mesero, parqueadero y acceso exclusivo.

¿Adiós a las filas? Vive Claro lanza membresía VIP para conciertos en Bogotá: beneficios y cómo adquirirla

Noticias Destacadas