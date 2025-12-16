Carolina Cruz hizo contundente llamado sobre incómodo tema con el que ha lidiado: “Como si no me diera cuenta”

Carolina Cruz se ha posicionado como una de las personalidades más visibles y consolidadas de la televisión colombiana, respaldada por una trayectoria amplia en distintos formatos. Su paso durante varios años por el programa matutino Día a día la convirtió en una figura fundamental del espacio y en un rostro familiar para los televidentes.

No obstante, más allá de su faceta profesional, la atención del público también se ha centrado en aspectos de su vida personal. La presentadora ha compartido en diferentes momentos reflexiones sobre su historia sentimental, su rol como madre y experiencias del pasado, permitiendo conocer un lado más humano y vulnerable. A través de estas aperturas, ha mostrado su sensibilidad y la manera en que enfrenta etapas complejas fuera de las cámaras.

Recientemente, Carolina Cruz, que habló sobre Lincoln Palomeque, fue foco de reacciones por una publicación que realizó en redes sociales, haciendo un contundente llamado de atención a los curiosos y seguidores que se suele encontrar en las vías y espacios públicos.

La celebridad indicó, de forma amable y respetuosa, que sabía que había personas que la veían en sitios concurridos y trataban de tomarle fotos a escondidas, de manera que los contenidos no quedaban bien. Esta práctica prefería que se evitara, accediendo a posar con ellos si así lo querían.

Como una invitación, Carolina Cruz, que contó en el pasado una situación con su hijo mayor, pidió a las personas que se acercaran y buscaran la forma de manera directa, evitando contenidos con mal ángulo, mala posición y con una imagen no favorable, la cual luego sería difundida en plataformas digitales.

“Cuando me veas en la calle, en un supermercado, en un evento, en el aeropuerto o en el bus que nos lleva hasta el avión, sentada al frente, prefiero que me pidas la foto que con mucho gusto te diré que sí, y evitar que tomes una foto mal tomada, sin luz, oscura, movida, en un mal ángulo, súper casual, como si no me diera cuenta jajaja”, aseguró en una historia de su perfil.

“Que seguramente enviarás en tus grupos y compartirás con tu gente. Gracias. Att: la administración. Cuidémonos”, agregó.

Muchas personas reaccionaron y comentaron en cuentas de entretenimiento de Instagram, afirmando que estaban de acuerdo con la solicitud, pues era su privacidad y su espacio personal.