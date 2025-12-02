Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, quien gracias a su carismática personalidad y profesionalismo ha logrado conquistar al público. Sin embargo, se ha mantenido en el foco de la atención mediática por su vida personal, luego de que confirmará su separación con Lincoln Palomeque.

Desde que ambos hicieron público que su relación había llegado a su fin, han despertado el interés de sus seguidores cada vez que se les ve juntos o hablan del vínculo que todavía mantienen, pues a pesar de que la empresaria ha contado las razones de los motivos que los llevaron a tomar esa decisión, siguen surgiendo dudas.

Carolina Cruz confesó por qué no se casó con Lincoln Palomeque

En repetidas ocasiones, la presentadora del matutino Día a Día ha comentado que tiene una buena relación con su expareja porque como papás quisieron priorizar el bienestar de sus hijos, razón por la que también comparten varias fechas especiales juntos y respetan sus espacios.

En una reciente entrevista con A-nótelo Pódcast, la también modelo habló de cómo ha logrado tener un vínculo maduro con el actor, pero lo que sorprendió fue la revelación de por qué no se casaron.

Carolina confesó que desde muy joven había soñado con un hogar y casarse, hasta que las experiencias con sus dos primeros novios la hicieron dudas si era lo que realmente quería y solo volvió a consolidarse esa idea hasta que conoció a su expareja.

“Cuando empecé a salir con el papá de mis hijos, sí quise hacerlo, pero él nunca quiso hacer. Y yo sí tenía muy claro que él tenía muy claro que no quería casarse”, comentó, agregando que decidieron vivir el proceso y dejarse fluir, y así durante 11 años en unión libre.

La vallecaucana aseguró que fue una relación muy linda, llena de buenos momentos, pero que en su momento se enfrió y dejaron así, pero que tal vez eso hubiera sido diferente si se hubieran comprometido.

“Es muy loco porque cuando nosotros nos separamos, si lo comentamos. Decíamos: de pronto, si nos hubiéramos casado, las cosas hubieran sido diferentes”, agregó, explicando que al estar unidos por la iglesia hubiera tenido esa fuerza y esa protección que probablemente necesitaba para solucionar y seguir.