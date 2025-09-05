Hijo de Carolina Cruz apareció junto a James Rodríguez en el partido de Selección Colombia; así fue el tierno momento

Carolina Cruz es una presentadora que se ha destacado por su amplia trayectoria en la televisión, ganándose el corazón de muchos espectadores y logrando más de siete millones de seguidores en su perfil de Instagram.

Aunque la vallecaucana es reconocida por su contenido en redes y ser parte del programa matutino Día a día, fue su hijo mayor quien captó la atención mediática y enterneció a los fanáticos con su aparición en el partido de Colombia vs. Bolivia.

Como ha sido costumbre por más de 20 años, antes de empezar con el juego los futbolistas de ambos equipos salen acompañados de un menor como parte de una campaña que tenía como objetivo proteger la vida de los niños nivel global, y en este caso, Matías, el hijo de Carolina y Lincoln Palomeque, salió de la mano con James Rodríguez.

El momento se viralizó, pues el actor publicó varios videos. En el primero se observa al pequeño entrando a la cancha con uno de los jugadores más famosos de la Selección Colombia y en los otros, el instante cuando cantaron el himno y la celebración del primer gol.

“Día perfecto... Mati saliendo en el Metropolitano, cantando el himno con manito en el pecho, con el 10 de la Selección”, escribió la expareja de la presentadora en la publicación.

Los amigos, seguidores y familiares de la vallecaucana y el cucuteño reaccionaron a la emocionante escena, incluso la misma Carolina Cruz comentó varios emojis demostrando su alegría, pues algunos ya lo habían reconocido en la televisión.

“Qué belleza”; “Mi niño hermoso, te amo Mati”; “Linc que belleza, está divino, Matías, qué experiencia”; “Me encantó esta salida, el partido y los goles”; “Lo reconocí en el TV y me emocione muchísimo”; “Que lindo Mati, eso es de lo que se trata, de hacer feliz a los hijos”; “Tu hijo es hermoso y tendrá muchas bendiciones más”; entre muchos más.

De igual manera, la modelo compartió en su perfil que aunque estaba en jornada laboral, ingresó a la plataforma gratuita de Caracol Televisión para poder ver a su hijo desde su celular.

Carolina Cruz compartió su emoción por ver a su hijo saliendo a la cancha con James Rodríguez. | Foto: Captura de Instagram @carolinacruzosorio

“Dios mío, la emoción de una mamá. Aquí pegada mientras termino de trabajar, viéndote”, expresó, mientras mostraba el momento en el que los jugadores y los niños iban caminando por el pasillo, antes de salir.