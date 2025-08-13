Carolina Cruz habló de crudo momento que vive por ser figura pública y reveló cómo enfrenta la autocensura: “Todo me afecta”

Carolina Cruz, reconocida presentadora del matutino Día a Día de Caracol Televisión, fue recientemente invitada al podcast ‘Realidades ocultas’ y allí abrió su corazón para hablar sobre los retos que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria por ser figura pública.

Con una notable sinceridad, contó cómo la exposición mediática la ha puesto a pensar acerca de cómo afrontar las situaciones complejas, en las que sus opiniones son observadas y cuestionadas por las personas en redes sociales.

Carolina Cruz, reconocida presentadora de Caracol. | Foto: Instagram @carolinacruzosorio / Montaje SEMANA

“Yo siento que cuando uno ha pasado por esos cacharros de la vida, porque yo nunca los he visto como momentos malos o negativos, no, yo los he visto como un cacharro, de los cuales he aprendido y he madurado y he crecido en muchos aspectos de la vida, pues ya prefiero yo solita, pues no opino”, indicó la presentadora inicialmente.

Carolina, como parte de su respuesta, dejó ver que esto le ha exigido desarrollar una gran prudencia y fortaleza emocional. “No me silencian, pero yo ya me silencio”, dijo.

Durante la conversación, Cruz aseguró que cuando debe salir en cámara, que es un momento en el que queda expuesta por lo que pueda suceder, ella tiene una clase de diálogo interno para “silenciarse”.

“Me lo estoy diciendo ahí todo el tiempo en la cabeza: ‘Carolina, no vas a opinar sobre esto, tranquila, vas a estar callada’. Cuando salgas y quieras llamar a alguien y opinas con alguien, pero aquí no lo vas a hacer”, agregó, asegurando que es su medida para controlarse.

La presentadora seguro que esto es algo que entendió recientemente, pues antes, cuando aún no tenía tanta experiencia en el medio, vivió situaciones que la hicieron pasar momentos complejos.

“Yo quiero defender a todo el mundo, quiero ayudar a todo el mundo, quiero salvar a todo el planeta. Y llego un momento en que no creas, eso me ha costado”, añadió en su charla.

La reconocida presentadora dejó claro que esto le ha significado una lucha interna y no la ha librado sola, pues ha tenido acompañamiento de psicología.

“Lo he trabajado mucho con mi psicóloga, leo mucho sobre eso porque hay momentos en que digo, claro, hay cosas que tienes que soltar porque no dependen de ti”, mencionó.

Por último, Carolina afirmó que una de las medidas que ha adoptado para lograr ese control es estar alejada de la actualidad (sin evadir los temas que a ella le conciernen).