Suscribirse

Gente

Carolina Cruz habló de crudo momento que vive por ser figura pública y reveló cómo enfrenta la autocensura: “Todo me afecta”

La famosa presentadora aseguró que lleva el tema de mano de su psicóloga.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

13 de agosto de 2025, 5:38 p. m.
Carolina Cruz habló sobre su relación amorosa.
Carolina Cruz habló de los retos que enfrenta por ser presentadora. | Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz, reconocida presentadora del matutino Día a Día de Caracol Televisión, fue recientemente invitada al podcast ‘Realidades ocultas’ y allí abrió su corazón para hablar sobre los retos que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria por ser figura pública.

Con una notable sinceridad, contó cómo la exposición mediática la ha puesto a pensar acerca de cómo afrontar las situaciones complejas, en las que sus opiniones son observadas y cuestionadas por las personas en redes sociales.

Carolina Cruz, reconocida presentadora de Caracol.
Carolina Cruz, reconocida presentadora de Caracol. | Foto: Instagram @carolinacruzosorio / Montaje SEMANA

“Yo siento que cuando uno ha pasado por esos cacharros de la vida, porque yo nunca los he visto como momentos malos o negativos, no, yo los he visto como un cacharro, de los cuales he aprendido y he madurado y he crecido en muchos aspectos de la vida, pues ya prefiero yo solita, pues no opino”, indicó la presentadora inicialmente.

Contexto: Mamá de Carolina Cruz expuso drama que vivió en relación amorosa; fue víctima de manipulación: “No comía, lloraba todo el día”

Carolina, como parte de su respuesta, dejó ver que esto le ha exigido desarrollar una gran prudencia y fortaleza emocional. “No me silencian, pero yo ya me silencio”, dijo.

Lo más leído

1. “No vamos no porque no queramos”: Gustavo Petro argumentó por qué no estará en las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. “Honraré la memoria de tu hijo”: María Claudia Tarazona asegura que su pequeño tiene grabado en cada célula el amor de su papá

Durante la conversación, Cruz aseguró que cuando debe salir en cámara, que es un momento en el que queda expuesta por lo que pueda suceder, ella tiene una clase de diálogo interno para “silenciarse”.

“Me lo estoy diciendo ahí todo el tiempo en la cabeza: ‘Carolina, no vas a opinar sobre esto, tranquila, vas a estar callada’. Cuando salgas y quieras llamar a alguien y opinas con alguien, pero aquí no lo vas a hacer”, agregó, asegurando que es su medida para controlarse.

La presentadora seguro que esto es algo que entendió recientemente, pues antes, cuando aún no tenía tanta experiencia en el medio, vivió situaciones que la hicieron pasar momentos complejos.

“Yo quiero defender a todo el mundo, quiero ayudar a todo el mundo, quiero salvar a todo el planeta. Y llego un momento en que no creas, eso me ha costado”, añadió en su charla.

La REALIDAD de CAROLINA CRUZ: Maternidad, Disciplina y sus Polémicas

La reconocida presentadora dejó claro que esto le ha significado una lucha interna y no la ha librado sola, pues ha tenido acompañamiento de psicología.

“Lo he trabajado mucho con mi psicóloga, leo mucho sobre eso porque hay momentos en que digo, claro, hay cosas que tienes que soltar porque no dependen de ti”, mencionó.

Contexto: Mamá de Carolina Cruz, entre lágrimas, le pidió disculpas públicas por delicada situación: “No es justo que un papá se aproveche”

Por último, Carolina afirmó que una de las medidas que ha adoptado para lograr ese control es estar alejada de la actualidad (sin evadir los temas que a ella le conciernen).

“Yo, por ejemplo, no veo noticias, casi cero. Trato de no ver absolutamente nada porque todo me afecta”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan a hombre que atacó brutalmente a mujer y la arrastró desnuda por el cabello en Buenaventura

2. El discurso completo de María Claudia Tarazona en las exequias de su esposo Miguel Uribe Turbay: “Nuestro amor trasciende este plano terrenal”

3. USCIS anuncia cambios que afectan a quienes solicitan visa laboral en Estados Unidos

4. Miguel Uribe Londoño despidió a su hijo en la Catedral Primada, habló del 2026 y le envió un mensaje a Álvaro Uribe: “Sin seguridad nunca habrá paz”

5. “Honraré la memoria de tu hijo”: María Claudia Tarazona asegura que su pequeño tiene grabado en cada célula el amor de su papá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carolina Cruz

Noticias Destacadas

Melina Ramírez habló sobre su proceso materno con Salvador.

Melina Ramírez habló sobre tema de su hijo y reveló realidad que viven; confesó detalle del pasado: “Lloré como 15 días”

Carolina Cruz habló sobre su relación amorosa.

Carolina Cruz habló de crudo momento que vive por ser figura pública y reveló cómo enfrenta la autocensura: “Todo me afecta”

Signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en la penúltima semana de julio de 2025, según la IA.

Los tres signos del horóscopo chino que podrían tener golpe de fortuna y ganar la lotería en la segunda mitad de agosto, según la IA

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.