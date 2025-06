Mamá de Carolina Cruz expuso drama que vivió en relación amorosa; fue víctima de manipulación: “No comía, lloraba todo el día”

Aunque Cruz se mueve bastante en este mundo, no solamente su vida laboral llama la atención de los seguidores. Su vida amorosa, personal y familiar también capta la atención y las recientes revelaciones de su mamá en su pódcast no fueron la excepción.

Mamá de Carolina Cruz habló de nuevo de la relación con su hija

En el primer episodio del pódcast de la presentadora, su mamá, Luz María Osorio, habló de una situación compleja que vivieron como familia, en la que Carolina tuvo que hacerse cargo de la familia , asumiendo gastos y responsabilidades que no tenía por qué hacer, y aseguró que no fue justo aprovecharse.

De acuerdo con lo mencionado por Luz María, terminó en una relación nueva que con el paso del tiempo se volvió tormentosa, ya que su pareja tenía problemas de alcoholismo, no aportaba económicamente y tenía un grado de manipulación sobre ella, por lo que ella terminó asumiendo todos los gastos y las responsabilidades.

“Yo tenía acceso a la cuenta, entonces yo pagaba, yo sacaba y pagaba”, mencionó, dejando por último que su pareja no mostraba preocupación: “Él no me estaba pidiendo que pagara nada... él con su manipulación y su forma de ser, yo entendí el mensaje... el mensaje de una mujer débil. yo, una mujer débil, entendió”, concluyó.