Mamá de Carolina Cruz sufrió dolorosa pérdida y dejó sentido mensaje; la presentadora reaccionó: “Siempre te amaremos”

La familia de Carolina Cruz vivió un triste momento al perder a un miembro de su núcleo. El pasado 14 de agosto, la madre de la reconocida presentadora recurrió a las redes sociales para anunciar que había muerto un ser muy amado.

Luz María Osorio utilizó su cuenta de Instagram para publicar una imagen y un mensaje, dándole un adiós a su perrita Lola, que los acompañó por muchos años. La mascota estuvo en parte de los momentos más significativos de su realidad, convirtiéndose en pieza clave de su día a día.

La progenitora de Carolina Cruz dejó un nostálgico texto con el que se despidió la canina, expresándole el amor y cariño que siempre le tendría. La mujer fue clara en que su dolor no se iría, pero era consciente de que ya era la hora de partir.

Mamá de Carolina Cruz dio detalles de la pérdida que sufrieron. | Foto: YouTube Carolina Cruz | Mi mundo, mis huellas, mi verdad: La historia continúa

“Ya era el momento mi Lola hermosa. Ya era la hora de partir al cielo de los perritos y encontrar angelitos como tú . Ya era hora de tu descanso y de irte feliz porque así viviste. Me siento feliz de haberte dado una familia tan amorosa como la mía, donde mis nietos fueron tus niños para cuidar y proteger. Inolvidable la compartida de tetero y chupo con Emiliano, las conversaciones con Gaby Cruz, la gateada con Matías y las salidas a pasear con Salva. Gracias por tu compañía en todo, te amo”, apuntó en el pie de foto.

Adicional a esto, las sentidas palabras también aseguraron que quedaría en el corazón y la mente, ocupando un espacio que nadie borraría jamás.

“Vuela, mi gordita hermosa, al arcoíris; allá te esperan muchos amiguitos para jugar. Siempre te amaremos, lolita hermosa. Siempre te recordaremos y estaremos agradecidos porque Dios nos regaló un ser maravilloso como tú. Te amo”, mencionaron.

Carolina Cruz, en sus historias del perfil, brindó otras palabras relacionadas con esta pérdida, afirmando que la perrita merecía un descanso. “Te amamos, negra de la vida! Nos diste tanto y solo te mereces paz y descanso”, escribió.

No obstante, la vallecaucana no dudó en brindar una reflexión sobre estas pérdidas, enfocándose en la forma en la que se debían manejar con los niños. Allí subió una foto con su primogénito, quien había estado llorando por la muerte de Lola.