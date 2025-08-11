Suscribirse

Cantantes, actores y más celebridades de Colombia se pronuncian tras muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

El joven senador falleció este, lunes 11 de agosto, a la 1:56 de la madrugada.

Redacción Gente
11 de agosto de 2025, 11:05 p. m.
Carolina Cruz, Juan Pablo Raba y Fonseca se han pronunciado sobre el fallecimiento del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay
Carolina Cruz, Juan Pablo Raba y Fonseca se han pronunciado sobre el fallecimiento del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Luego de dos meses y cuatro días en cuidados intensivos, Miguel Uribe Turbay falleció producto del atentado en su contra el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia.

Tras confirmarse la noticia a través de su esposa María Claudia Tarazona y su hermana, María Carolina Hoyos, quienes dedicaron un sentido mensaje lamentado su muerte, se conoció que la familia del senador invitó a despedirlo en cámara ardiente este lunes, 11 de agosto, desde las 4:00 p.m. en el Capitolio Nacional.

También se conoció que las exequias se llevarán a cabo por el cardenal primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio, el miércoles, 13 de agosto, a las 12 del medio día en la Catedral Primada de Colombia.

Contexto: Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
Miguel Uribe Turbay
Homenaje póstumo al senador, Miguel Uribe Turbay. Capitolio Nacional. | Foto: HELEN RAMÍREZ

En medio de la noticia que sigue consternando al país, cientos de personas siguen reaccionando ante la terrible noticia. Entre ellas personalidades del mundo del entretenimiento nacional.

Una de ellas fue la presentadora y modelo Carolina Cruz quien a través de sus redes sociales envío las siguientes palabras, “los que hemos visto milagros en nuestras vidas teníamos la fe y confianza de que todo iba a estar bien. Que dolor de país, que impotencia saber que todo pudo ser de otra manera”.

Contexto: Miguel Uribe murió casi a la edad de su mamá, Diana Turbay, y deja un niño pequeño, como lo era él en ese asesinato. Luto en Colombia
La presentadora Carolina Cruz y el actor Jose Narváez se pronunciaron sobre la muerte de Miguel Uribe.
La presentadora Carolina Cruz y el actor Jose Narváez se pronunciaron sobre la muerte de Miguel Uribe.

Cruz continuó diciendo " un abrazo fuerte para la familia de Miguel, su esposa una mujer fuerte y llena de una paz única, abrazo a sus hijos que ahora desde el cielo seas su luz y su guía como lo ha sido y fue tu mamá“.

A la presentadora también se sumó el cantante Fonseca, quien se pronunció a través de X: “Hoy se siente un silencio doloroso. Hoy me duele mi país y la irracionalidad absurda que nos ha acompañado durante tantos años. Pidamos para que descanse en paz Miguel y que su familia logre encontrar consuelo en este momento de oscuridad y tristeza. Qué dolor Colombia, hasta cuándo con esta violencia absurda”.

Contexto: Juanes y Laura Tobón se pronuncian tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, “a despertar la conciencia”

A las decenas de reacciones también se suman la de los actores Juan Pablo Raba y José Narváez.

Cómo se le explica a un hijo que su papá fue asesinado por el mero hecho de hacer política. Cómo le explicamos a nuestros hijos todos los días que a uno lo pueden matar por expresar sus ideas, por robarle un celular, por pensar diferente”, expresó Raba.

Contexto: María Carolina Hoyos: las reflexiones y los mensajes de reconciliación y fe que la hermana de Miguel Uribe Turbay siempre ha defendido con fuerza

Por su parte, Narváez escribió “Y ahora qué dirán los enfermos miserables que aseguraban que todo esto era un burdo montaje. Paz en su tumba y consuelo para su familia”.

La presentadora Carolina Cruz y el actor Jose Narváez se pronunciaron sobre la muerte de Miguel Uribe.
La presentadora Carolina Cruz y el actor Jose Narváez se pronunciaron sobre la muerte de Miguel Uribe. | Foto: Instagram @jossenarvaezm @carolinacruzosorio
Contexto: Maluma se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse”

En la lista de celebridades también se encuentran Maluma, Juanes, Laura Tobón y Silvestre Dangond.

