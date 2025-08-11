Luego de dos meses y cuatro días en cuidados intensivos, Miguel Uribe Turbay falleció producto del atentado en su contra el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia.

Tras confirmarse la noticia a través de su esposa María Claudia Tarazona y su hermana, María Carolina Hoyos, quienes dedicaron un sentido mensaje lamentado su muerte, se conoció que la familia del senador invitó a despedirlo en cámara ardiente este lunes, 11 de agosto, desde las 4:00 p.m. en el Capitolio Nacional.

También se conoció que las exequias se llevarán a cabo por el cardenal primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio, el miércoles, 13 de agosto, a las 12 del medio día en la Catedral Primada de Colombia.

Homenaje póstumo al senador, Miguel Uribe Turbay. Capitolio Nacional. | Foto: HELEN RAMÍREZ

En medio de la noticia que sigue consternando al país, cientos de personas siguen reaccionando ante la terrible noticia. Entre ellas personalidades del mundo del entretenimiento nacional.

Una de ellas fue la presentadora y modelo Carolina Cruz quien a través de sus redes sociales envío las siguientes palabras, “los que hemos visto milagros en nuestras vidas teníamos la fe y confianza de que todo iba a estar bien. Que dolor de país, que impotencia saber que todo pudo ser de otra manera”.

La presentadora Carolina Cruz y el actor Jose Narváez se pronunciaron sobre la muerte de Miguel Uribe. | Foto: Instagram @jossenarvaezm @carolinacruzosorio

Cruz continuó diciendo " un abrazo fuerte para la familia de Miguel, su esposa una mujer fuerte y llena de una paz única, abrazo a sus hijos que ahora desde el cielo seas su luz y su guía como lo ha sido y fue tu mamá“.

A la presentadora también se sumó el cantante Fonseca, quien se pronunció a través de X: “Hoy se siente un silencio doloroso. Hoy me duele mi país y la irracionalidad absurda que nos ha acompañado durante tantos años. Pidamos para que descanse en paz Miguel y que su familia logre encontrar consuelo en este momento de oscuridad y tristeza. Qué dolor Colombia, hasta cuándo con esta violencia absurda”.

Hoy se siente un silencio doloroso. Hoy me duele mi país y la irracionalidad absurda que nos ha acompañado durante tantos años. Pidamos para que descanse en paz Miguel y que su familia logre encontrar consuelo en este momento de oscuridad y tristeza. Que dolor Colombia, hasta… pic.twitter.com/OLzdo8swtL — Fonseca (@Fonseca) August 11, 2025

A las decenas de reacciones también se suman la de los actores Juan Pablo Raba y José Narváez.

“Cómo se le explica a un hijo que su papá fue asesinado por el mero hecho de hacer política. Cómo le explicamos a nuestros hijos todos los días que a uno lo pueden matar por expresar sus ideas, por robarle un celular, por pensar diferente”, expresó Raba.

Por su parte, Narváez escribió “Y ahora qué dirán los enfermos miserables que aseguraban que todo esto era un burdo montaje. Paz en su tumba y consuelo para su familia”.

