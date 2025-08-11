Suscribirse

Nación

María Carolina Hoyos: las reflexiones y los mensajes de reconciliación y fe que la hermana de Miguel Uribe Turbay siempre ha defendido con fuerza

El senador Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 a.m. del lunes 11 de agosto.

Redacción Nación
11 de agosto de 2025, 8:24 p. m.
“Mi abuela (Nydia Quintero) es mi persona favorita. Ella nunca dejó que olvidáramos el amor de mi mamá”.
“Mi abuela (Nydia Quintero) es mi persona favorita. Ella nunca dejó que olvidáramos el amor de mi mamá”. | Foto: Archivo María Carolina Hoyos Turbay

Luego de dos meses y cuatro días en cuidados intensivos falleció el senador Miguel Uribe Turbay. La noticia fue confirmada por su esposa María Claudia Tarazona a través de un sentido mensaje, “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”, dijo al inicio.

Contexto: Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona: la historia de un amor entrañable que acabó la violencia. Dolor de país

Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, concluyó.

Tras el mensaje de Tarazona, le sucedió el de María Carolina Hoyos, hermana del senador, quien lamentó la muerte, “Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”, comentó.

SEMANA había conversado con Hoyos pocos días después de trágico atentado del que fue víctima Miguel en el barrio de Modelia. En la entrevista, la hermana del senador narró las dolorosas similitudes que hubo entre el asesinato de su mamá y el atentado contra su hermano. También habló de su familia, de la fe y del enorme agradecimiento que tiene por las oraciones de los colombianos hacia Miguel.

Lo más leído

1. Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
2. Amiga de Silvana Torres cuenta otra versión alrededor de la muerte de niña de dos años en Manizales: hizo crudo relato
3. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”
Contexto: “Nos toca llenarnos de valor”: Claudia Turbay, la tía de Miguel Uribe Turbay, habló con SEMANA tras la muerte de su sobrino
María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay confirmó y lamentó la muerte del senador.
María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay confirmó y lamentó la muerte del senador. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @mcarolinahoyost
Contexto: María Carolina Hoyos abre su corazón en SEMANA. Revela la canción que le canta a Miguel Uribe Turbay en la UCI y cuenta los milagros que ha visto

En la entrevista, María Carolina compartió varias reflexiones y mensajes de reconciliación y fe. Uno de ellos fue la presencia espiritual de su madre, Diana Turbay, como fuente de fortaleza. María Carolina está convencida de que su madre, asesinada hace 35 años en un acto de violencia política, estuvo acompañando a Miguel físicamente en la clínica. “Estoy absolutamente convencida de que mi mamá está allí, cogiéndole la mano a Miguel, y que no se irá hasta que el milagro se consolide”, afirmó, reafirmando la conexión familiar y el consuelo que trae la fe.

Contexto: Funeral de Miguel Uribe Turbay: familia establece tres días de velación en Bogotá
DIANA TURBAY EN COMPAÑIA DE SUS DOS HIJOS, MARIA CAROLINA Y MIGUEL. (COLPRENSA-ARCHIVO).
DIANA TURBAY EN COMPAÑIA DE SUS DOS HIJOS, MARIA CAROLINA Y MIGUEL. (COLPRENSA-ARCHIVO). | Foto: COLPRENSA

Para María Carolina, la oración masiva que unió a millones de colombianos y personas alrededor del mundo fue “una fuerza transformadora”. Esta experiencia espiritual y humana se convirtió en “la mayor vitamina” para afrontar la difícil situación, demostrando que la esperanza y el apoyo mutuo llegan a ser poderosos motores para la recuperación y la paz interior.

Contexto: Maluma se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse”

Hoyos también habló del amor como principio que sobrevive al dolor y la pérdida. “El amor cura, el amor hace que uno soporte”, dijo, haciendo énfasis en que a pesar de la violencia y la incertidumbre, el amor permanece como un faro que guía y sostiene.

DIANA TURBAY
DIANA TURBAY EN COMPAÑIA DE SUS DOS HIJOS, MARIA CAROLINA Y MIGUEL. (COLPRENSA-ARCHIVO). | Foto: COLPRENSA

En entrevista con SEMANA, María Carolina también habló de la fuerza de la reconciliación y el perdón. La abuela de Miguel y María Carolina, Nydia Quintero, fue un ejemplo de fortaleza, integridad y reconciliación. María Carolina destacó que en la familia no hay lugar para el odio ni la venganza, y que su abuela supo darle a Miguel las herramientas para perdonar y seguir adelante, incluso ante las peores circunstancias. “Gracias a mi abuela he reído una y mil veces”, afirmó.

Contexto: Colombia despide a Nydia Quintero, ex primera dama y abuela de Miguel Uribe Turbay: el féretro estará en cámara ardiente
María Carolina Hoyos, nieta de Nydia Quintero, publicó un mensaje cargado de amor, recuerdos y gratitud hacia la mujer que fue mucho más que una abuela.
María Carolina Hoyos, nieta de Nydia Quintero, publicó un mensaje cargado de amor, recuerdos y gratitud hacia la mujer que fue mucho más que una abuela. | Foto: Montaje El País/ con fotos de: X @MCarolinaHoyosT
Bogotá. Junio 30 de 2025. En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se instaló la cámara ardiente de Nidia Quintero Turbay de Balcázar. Familiares, allegados y ciudadanos se congregaron para rendirle homenaje y despedirla en un acto solemne
Bogotá. Junio 30 de 2025. En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se instaló la cámara ardiente de Nydia Quintero Turbay de Balcázar. Familiares, allegados y ciudadanos se congregaron para rendirle homenaje y despedirla en un acto solemne

El compromiso con la justicia, con esperanza y confianza, fue una gran reflexión de la hermana de Miguel. Aunque siente la necesidad de saber qué sucedió en el atentado, María Carolina confía en las instituciones y en que la justicia se abrirá camino sin necesidad de alimentar el odio o el rencor. “Quiero justicia y creo en las instituciones, en que se van a encargar del tema y saldrá de la mejor manera”, afirmó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Filtran decisión de Millonarios sobre David González: malos resultados llevarían a dura medida

2. Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

3. Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

4. Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

5. Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes pasaron un domingo en “familia”; una foto que volvió a sorprender y aumentar los rumores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Carolina Hoyos Turbay habla de su madre Diana TurbayDiana TurbayMiguel UribeMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.