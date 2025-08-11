María Carolina Hoyos: las reflexiones y los mensajes de reconciliación y fe que la hermana de Miguel Uribe Turbay siempre ha defendido con fuerza

Luego de dos meses y cuatro días en cuidados intensivos falleció el senador Miguel Uribe Turbay. La noticia fue confirmada por su esposa María Claudia Tarazona a través de un sentido mensaje, “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”, dijo al inicio.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, concluyó.

Tras el mensaje de Tarazona, le sucedió el de María Carolina Hoyos, hermana del senador, quien lamentó la muerte, “Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”, comentó.

SEMANA había conversado con Hoyos pocos días después de trágico atentado del que fue víctima Miguel en el barrio de Modelia. En la entrevista, la hermana del senador narró las dolorosas similitudes que hubo entre el asesinato de su mamá y el atentado contra su hermano. También habló de su familia, de la fe y del enorme agradecimiento que tiene por las oraciones de los colombianos hacia Miguel.

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay confirmó y lamentó la muerte del senador. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @mcarolinahoyost

En la entrevista, María Carolina compartió varias reflexiones y mensajes de reconciliación y fe. Uno de ellos fue la presencia espiritual de su madre, Diana Turbay, como fuente de fortaleza. María Carolina está convencida de que su madre, asesinada hace 35 años en un acto de violencia política, estuvo acompañando a Miguel físicamente en la clínica. “Estoy absolutamente convencida de que mi mamá está allí, cogiéndole la mano a Miguel, y que no se irá hasta que el milagro se consolide”, afirmó, reafirmando la conexión familiar y el consuelo que trae la fe.

DIANA TURBAY EN COMPAÑIA DE SUS DOS HIJOS, MARIA CAROLINA Y MIGUEL. (COLPRENSA-ARCHIVO). | Foto: COLPRENSA

Para María Carolina, la oración masiva que unió a millones de colombianos y personas alrededor del mundo fue “una fuerza transformadora”. Esta experiencia espiritual y humana se convirtió en “la mayor vitamina” para afrontar la difícil situación, demostrando que la esperanza y el apoyo mutuo llegan a ser poderosos motores para la recuperación y la paz interior.

Hoyos también habló del amor como principio que sobrevive al dolor y la pérdida. “El amor cura, el amor hace que uno soporte”, dijo, haciendo énfasis en que a pesar de la violencia y la incertidumbre, el amor permanece como un faro que guía y sostiene.

En entrevista con SEMANA, María Carolina también habló de la fuerza de la reconciliación y el perdón. La abuela de Miguel y María Carolina, Nydia Quintero, fue un ejemplo de fortaleza, integridad y reconciliación. María Carolina destacó que en la familia no hay lugar para el odio ni la venganza, y que su abuela supo darle a Miguel las herramientas para perdonar y seguir adelante, incluso ante las peores circunstancias. “Gracias a mi abuela he reído una y mil veces”, afirmó.

María Carolina Hoyos, nieta de Nydia Quintero, publicó un mensaje cargado de amor, recuerdos y gratitud hacia la mujer que fue mucho más que una abuela. | Foto: Montaje El País/ con fotos de: X @MCarolinaHoyosT

Bogotá. Junio 30 de 2025. En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se instaló la cámara ardiente de Nydia Quintero Turbay de Balcázar. Familiares, allegados y ciudadanos se congregaron para rendirle homenaje y despedirla en un acto solemne