“Nos toca llenarnos de valor”: Claudia Turbay, la tía de Miguel Uribe Turbay, habló con SEMANA tras la muerte de su sobrino

Claudia Turbay, la tía de Miguel Uribe Turbay, fallecido en la madrugada de este lunes, 11 de agosto, tras luchar por su vida luego del atentado en su contra el pasado 7 de junio, habló con SEMANA.

Triste, y en medio de las lágrimas, confirmó que el cuerpo sin vida del senador por el Centro Democrático será velado desde hoy lunes en el Capitolio y sus exequias se realizarán este miércoles 13 de agosto en la Catedral Primada de Bogotá. El cardenal de Colombia, Luis José Rueda, presidirá la eucaristía de despedida del joven de 39 años.

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, confirmó y lamentó la muerte del senador. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @mcarolinahoyost

“Es una noticia muy dolorosa”, describió Claudia, hermana de Diana Turbay, madre de Miguel.

“Es la voluntad de Dios evitarle ese dolor a Miguel, él no resistió la última etapa. Ahora nos toca a todos llenarnos de valor”, expresó.

“Miguel fue un ser muy valiente, luchó hasta el último momento; tuvo el infortunio de esa traición, el atentado que recibió. Nosotros queremos honrar eternamente el nombre de Miguel. Y todo lo que hizo fue lo que logró desde su silencio: despertar la fe, el apoyo de la gente de bien, en distintas marchas y movilizaciones en el país”.

María Victoria, Julio César y Claudia Turbay Quintero, hijos de Nydia Quintero y tíos de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Suministrada a Semana API

Claudia recordó que cuando Miguel Uribe Turbay fue silenciado, “su voz, al contrario, se hizo muy fuerte. Queremos rendir honores, darle gracias a Dios por ese ser tan maravilloso que nos dio y quien siempre buscaba la democracia”.

Añadió la tía del precandidato presidencial: “La gente de bien es la que va a salir a defender esas banderas e ideas de mi sobrino. Como familia nos sentimos recogidos, agradecidos y admirados con Miguel. Y agradecidos con toda la gente de Colombia que acompañó a nuestro sobrino”.

Julio César Turbay Quintero entregó declaraciones tras visitar a su sobrino en la Clínica Santa Fe. | Foto: LA FM

Ella, fiel creyente de la Iglesia católica, consideró que —tras el fallecimiento del senador del Centro Democrático— “Dios lo está llevando a encontrarse con nuestra gente: mi papá, mi mamá, mi hermana, con todos los seres que nos han dejado”.

De la boca de Julio César, Claudia y María Victoria Turbay Quintero, los tíos de Miguel Uribe Turbay, no sale una palabra de odio, menos de venganza tras lo ocurrido contra el joven senador.

Los hermanos de Diana Turbay, asesinada el 25 de enero de 1991 en medio de una operación de rescate tras su secuestro por Pablo Escobar, hablaron, en su momento, con SEMANA sobre lo ocurrido con su sobrino.

Julio César Turbay, excontralor general y el mayor de los hermanos, dijo que fue prudente con la prensa tras lo sucedido con su familiar, porque no buscaba fama o visibilidad mediática. Solo quería insistirle a su sobrino, desde la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, que luchara por su vida.

“El país, su familia, su hijo, lo necesitan”, le manifestó reiteradamente a Miguel. Pero este lunes, 11 de agosto, el senador no aguantó más y falleció.

“Estoy lleno de dolor y tristeza porque este país está viviendo esta nueva etapa de violencia y barbarie. Colombia ha padecido mucha violencia. Y casi todos los colombianos han sido tocados por la violencia”, expresó el excontralor en ese momento.