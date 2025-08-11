Suscribirse

Política

Presidencia de la República lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay. “Sinceras condolencias”

Después de varias horas, la Presidencia finalmente se pronunció tras el fallecimiento del senador.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 12:28 p. m.
Miguel Uribe
Esto fue lo que dijo la Presidencia. | Foto: Colprensa

El Gobierno del presidente Gustavo Petro reaccionó a la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La Presidencia de la República, por medio de un mensaje en su cuenta de X, lamentó la noticia que se conoció durante la madrugada de este lunes, 11 de agosto.

Contexto: 🔴 En vivo | Murió Miguel Uribe Turbay: el mensaje de la Presidencia tras el fallecimiento del senador

“La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay“, señaló.

En la publicación, que fue muy corta, se agregó: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento”.

Lo más leído

1. Miguel Uribe murió casi a la edad de su mamá, Diana Turbay, y deja un niño pequeño, como lo era él en ese asesinato. Luto en Colombia
2. Atención: murió Miguel Uribe Turbay. Dolor en Colombia
3. De qué murió Miguel Uribe Turbay: Fundación Santa Fe se pronuncia tras el fallecimiento del senador

El mensaje, además, fue acompañado con una foto de Uribe Turbay a blanco y negro.

Esta se convierte en la primera reacción oficial por parte del Gobierno después que desde la Fundación Santa Fe, donde permaneció internado durante dos meses, se confirmara la muerte de una de las principales caras de la oposición.

Hasta el momento, el presidente Petro no ha dicho nada sobre la noticia, lo que ha desatado fuertes críticas en su contra, aunque se ha conocido que se canceló su agenda del día. Por lo mismo, se espera que en las próximas horas se dirija a los colombianos y exprese sus condolencias por lo sucedido.

Pese a esto, varios de sus funcionarios sí han lamentado la muerte de Uribe Turbay y expresado su tristeza.

Por ejemplo, la vicepresidenta Francia Márquez desde muy temprano publicó un mensaje en sus redes sociales, donde rechazó la violencia que hoy le quita vida al militante del Centro Democrático.

“Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política”, escribió.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidencia de la República lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay. “Sinceras condolencias”

2. Ideam advierte lluvias en varias zonas de Colombia: así estará el clima este lunes 11 de agosto

3. Histórico: Estados Unidos reabre su espacio aéreo a vuelos supersónicos tras medio siglo de restricciones

4. “Qué tristeza tan infinita”: Abogado de Miguel Uribe Turbay reacciona a la muerte del senador y precandidato presidencial

5. De qué murió Miguel Uribe Turbay: Fundación Santa Fe se pronuncia tras el fallecimiento del senador

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gobierno PetroPresidencia de la RepúblicaMiguel Uribe TurbayMiguel Uribe

Noticias Destacadas

Miguel Uribe

Presidencia de la República lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay. “Sinceras condolencias”

Redacción Semana
Alfredo Saade, Laura Sarabia, Francia Márquez, Verónica Alcocer y Miguel Uribe.

“Invade una tristeza inmensa”: petristas y sectores cercanos al Gobierno reaccionan ante fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Redacción Semana
Miguel Uribe Turbay

Fundación Santa Fe entregó el último reporte tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: confirmó la hora del fallecimiento

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.