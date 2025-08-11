Presidencia de la República lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay. “Sinceras condolencias”

El Gobierno del presidente Gustavo Petro reaccionó a la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La Presidencia de la República, por medio de un mensaje en su cuenta de X, lamentó la noticia que se conoció durante la madrugada de este lunes, 11 de agosto.

“La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay“, señaló.

En la publicación, que fue muy corta, se agregó: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento”.

El mensaje, además, fue acompañado con una foto de Uribe Turbay a blanco y negro.

Esta se convierte en la primera reacción oficial por parte del Gobierno después que desde la Fundación Santa Fe, donde permaneció internado durante dos meses, se confirmara la muerte de una de las principales caras de la oposición.

Hasta el momento, el presidente Petro no ha dicho nada sobre la noticia, lo que ha desatado fuertes críticas en su contra, aunque se ha conocido que se canceló su agenda del día. Por lo mismo, se espera que en las próximas horas se dirija a los colombianos y exprese sus condolencias por lo sucedido.

Pese a esto, varios de sus funcionarios sí han lamentado la muerte de Uribe Turbay y expresado su tristeza.

Por ejemplo, la vicepresidenta Francia Márquez desde muy temprano publicó un mensaje en sus redes sociales, donde rechazó la violencia que hoy le quita vida al militante del Centro Democrático.

“Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política”, escribió.

