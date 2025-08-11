Fundación Santa Fe entregó el último reporte tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: confirmó la hora del fallecimiento

La Fundación Santa Fe se pronunció después de que se confirmara la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

A través de un comunicado, el hospital lamentó la noticia y confirmó que el congresista falleció hacia la 1:56 de la mañana de este lunes, 11 de agosto.

Asimismo, mencionó la forma en la que los diferentes trabajadores de la salud, iniciando por el doctor Fernando Hakim, siempre hicieron lo humanamente posible por intentar mantener con vida a Uribe Turbay, quien deja un niño de tan solo 4 años de edad.

Todo el país está lamentando la muerte del precandidato presidencial. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”, señaló.

Por último, la Fundación Santa Fe aprovechó el comunicado para expresar sus condolencias a la familia y los allegados del militante del Centro Democrático.

“A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, finalizó.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte del senador del partido de oposición, por lo que se espera que con el paso de las horas se conozca mayor información acerca de todo lo relacionado con su fallecimiento.

🔴 Comunicado de la Fundación Santa Fe sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay.



Más información: https://t.co/dwbpjPcb07 pic.twitter.com/tZfP89nNK7 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 11, 2025

Tras conocerse la noticia, diferentes sectores políticos se han expresado para lamentar lo ocurrido y enviarle un mensaje de apoyo a los familiares de Miguel Uribe.

De igual forma, le han hecho un fuerte llamado a las autoridades para que continúen con las investigaciones pertinentes y se esclarezca quiénes son los autores intelectuales de este asesinato.

Por su parte, María Claudia Tarazona, esposa del precandidato presidencial, también se pronunció con un desgarrador mensaje por medio de su cuenta de Instagram.

La mujer, muy devastada por la noticia, volvió a expresar el gran amor que sentía por su pareja sentimental, a quien acompañó desde el primer hasta el último momento después del crimen.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”, escribió.

Tarazona agregó en su mensaje: “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”.