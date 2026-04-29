En audiencia de este miércoles, defensa de Daniel Quintero se opuso a que la Alcaldía de Medellín sea reconocida como víctima en caso Aguas Vivas

Este miércoles, desde las 9:00 a.m. y durante más de cuatro horas se realizó de manera virtual una audiencia más del supuesto caso de corrupción de Aguas Vivas en el que el exalcalde de Medellín, y hoy superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, está siendo acusado de graves delitos.

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Según la Fiscalía, el exalcalde incurrió en delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos a tres particulares.

Son varios los procesos liderados por la pasada administración de Quintero que están siendo investigados. Foto: El Colombiano

En esta jornada, el exalcalde solo se pronunció al momento de presentarse ante las partes. Lo demás, fue la argumentación del abogado Kevin Giraldo Camacho, defensor de la exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid Vanessa González.

El abogado, le pidió a la juez 22 penal del circuito, con funciones de conocimiento, que declare nulo el proceso desde la etapa de imputación de cargos porque, según dijo, “no se comunicó de manera clara los hechos jurídicamente relevantes”.

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Además, dijo, se “comprometió la irregularidad de la acusación y de un juicio válido, porque dejó a la defensa sin un marco fáctico cierto sobre el cual ejercer el derecho a la contradicción”.

Posteriormente, habló Alfonso Cadavid Quintero, abogado de la Alcaldía de Medellín, quien busca que se le reconozca al distrito como víctima en el proceso, algo a lo que se rehúsan la defensa de Daniel Quintero y de otros de los doce investigados.

En su turno el abogado Cadavid exhibió un documento que considera clave para demostrar que sí hubo corrupción en el caso de Aguas Vivas.

Se trata del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al predio Aguas Vivas en el que, asegura, quedan en evidencia los movimientos de ese inmueble a través de los contratos cuestionados por la Fiscalía.

Folio de matrícula inmobiliaria lote Aguas Vivas exhibido en audiencia contra Daniel Quintero. Foto: Tomado de video.

En ese negocio, dijo el abogado, hubo un “acto unilateral con la pretensión de devolverle estos predios a particulares y propiciaron un enriquecimiento indebido de esos particulares”, algo que la Fiscalía también ha intentado demostrar a través del caso.

Sin embargo, los abogados defensores tanto de Quintero como de los otros procesados aseguran que la realidad es otra y que lo único que hizo el exalcalde es salvar unos recursos que el distrito tenía en riesgo por movimientos de la alcaldía anterior, la de Federico Gutiérrez.

En medio de esa disputa es que el abogado de Quintero, y otros en el proceso, rechazan que el Distrito de Medellín sea reconocido como víctima.

En su turno ante el estrado virtual, Luis Hernández, el abogado del exalcalde Quintero, fue enfático.

“Afirmo categóricamente, como lo mencioné en la solicitud de nulidad, que el municipio de Medellín no sufrió detrimento patrimonial de ninguna naturaleza”, aseveró.

Por último, la juez definió fechas claves para avanzar en el proceso y poder decidir, primero, si declara nulo o no el caso. En caso de hacerlo, el exalcalde Quintero y los otros doce procesados habrían logrado una victoria.

Gustavo Petro oficializó el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de salud. Foto: Tomada de X @QuinteroCalle

Y si sucede lo contrario, sería un duro golpe para el hoy superintendente de Salud, quien tendría que prepararse para el inicio del juicio oral y dedicar parte de su tiempo a defenderse de las acusaciones de corrupción.

Segundo, la juez decidirá si admite como víctima al Distrito de Medellín en el caso o no, y si acepta, como lo pidió el abogado del exalcalde Quintero, que la Contraloría General de la Nación haga parte del proceso.

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La novela por el escándalo de Aguas Vivas, por ahora, quedó en veremos.