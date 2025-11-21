“El cambio en primera”. Esta frase acompañada de un video mientras mostraba la caja de cambios de su camioneta, y en la que hacía alusión a una de las frases de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022, terminó por costarle una sanción disciplinaria al ahora exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

SEMANA conoció en exclusiva el fallo firmado por el procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, en el que se deja en firme esta sanción disciplinaria contra Quintero Calle por participación indebida en política.

En la decisión se advierte que Quintero Calle incurrió en una conducta dolosa, pues tenía conocimiento de sus actuaciones en esa época electoral.

El exalcalde de Medellín podrá presentar un recurso extraordinario de casación ante el Consejo de Estado.

Daniel Quintero Documento PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN | Foto: Suministrada a Semana

Tras resolver la apelación presentada en contra del fallo que se emitió el pasado 27 de junio en audiencia pública, el Procurador General concluyó que en efecto el entonces Alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín incurrió en una falta disciplinaria.