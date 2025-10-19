Suscribirse

Política

El chat de Daniel Quintero que recibió la Fiscalía en investigación por supuesta venta de gerencia de Afinia por 8 millones de dólares

El precandidato presidencial habló en SEMANA sobre el chat de WhatsApp que recibió la Fiscalía.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de octubre de 2025, 10:47 a. m.
Daniel Quintero Calle
Daniel Quintero y el chat de WhatsApp que estudia la Fiscalía. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La Fiscalía investiga versiones que dan cuenta que la gerencia de Afinia, filial de EPM, habría sido vendida durante la administración de Daniel Quintero por 8 millones de dólares al excongresista William Ortega. En medio de las indagaciones, SEMANA conoció que al expediente se sumó un chat de WhatsApp que sostuvo un alto funcionario de la compañía de servicios públicos con el exalcalde el 29 de marzo de 2021.

Fuentes del ente de investigación describieron a esta revista que ese día, mientras avanzaba el proceso interno de selección de candidatos para liderar la empresa, Quintero habría contactado a un empleado de EPM para que designara a Javier Lastra como gerente de la filial y le remitió su hoja de vida, que se observa en el pantallazo adjunto, para que, supuestamente, materializara el nombramiento.

Chat de WhatsApp entre Daniel Quintero y un alto funcionario de EPM. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

En testimonios rendidos ante la Fiscalía se manifestó que esta persona le habría recordado al mandatario, que en ese momento también fungía como presidente de la junta directiva de EPM, que no era su tarea hacer esos nombramientos, que le correspondía a la junta directiva.

“El gerente de Afinia es elegido por la junta directiva. Daniel Quintero pide sacar a la gerente de ese momento, que venía haciendo muy buen trabajo. Entrega la hoja de vida de Lastra y pide que sea el gerente. Se le explica que no es conveniente. (Jorge) Carrillo, gerente de EPM, facilita todo para cumplir con el requerimiento del exalcalde”, dijo uno de los testigos a SEMANA.

Contexto: Exclusivo: este es el testimonio secreto de la supuesta venta de la gerencia de Afinia, por 8 millones de dólares, durante la alcaldía de Daniel Quintero

Las dudas que ha generado la aparente recomendación de Daniel Quintero en la Fiscalía es que el nombre de Javier Lastra es el mismo que, supuestamente, estaba impulsando el excongresista William Ortega en el marco de la presunta venta de la gerencia por 8 millones de dólares.

Quintero respondió a SEMANA que esa conversación de WhatsApp sí existió y aseguró que recomendó la hoja de vida de Javier Lastra para una eventual designación en una vicepresidencia de EPM. Sin embargo, Lastra contó a esta revista que solo estaba interesado en la gerencia de Afinia, como finalmente se materializó.

javier lastra Presidente de Afinia
Javier Lastra, exgerente de Afinia. | Foto: juan carlos sierra-semana

El hoy precandidato presidencial negó que haya intervenido y presionado el nombramiento de Lastra, pues no era su responsabilidad, y dijo que respetó las normas de la compañía de servicios públicos. De igual manera, restó legitimidad al testimonio que advierte de la supuesta venta de la gerencia de Afinia por 8 millones de dólares.

Javier Lastra también mencionó que su llegada a Afinia ocurrió en el marco de los términos legales y desconoció al excongresista Ortega. Jorge Carrillo, exgerente del Grupo EPM, negó lo relatado hasta ahora y aseguró que la elección de Lastra obedeció a un proceso riguroso y legal.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia se queda sin subsidios de EE. UU. y Donald Trump lanza dura advertencia: “Estos pagos ya no se realizarán”

2. Registraduría Nacional confirma la apertura de las urnas para elecciones de los Consejos Locales de Juventud

3. Polémico chat de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, con armamento: “¿Dónde está dando bala?”

4. Romance en medio del ring: pareja se robó el show en Stream Fighters 4 con emotiva escena y Westcol participó como testigo

5. Donald Trump arremete contra Gustavo Petro y lo califica de “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel QuinteroFiscalía

Noticias Destacadas

De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Donald Trump.

Colombia se queda sin subsidios de EE. UU. y Donald Trump lanza dura advertencia: “Estos pagos ya no se realizarán”

Redacción Semana
Chat Miguel Quintero

Polémico chat de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, con armamento: “¿Dónde está dando bala?”

Redacción Semana
Gustavo Petro y Donald Trump.

Donald Trump arremete contra Gustavo Petro y lo califica de “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.