El chat de Daniel Quintero que recibió la Fiscalía en investigación por supuesta venta de gerencia de Afinia por 8 millones de dólares

La Fiscalía investiga versiones que dan cuenta que la gerencia de Afinia, filial de EPM, habría sido vendida durante la administración de Daniel Quintero por 8 millones de dólares al excongresista William Ortega. En medio de las indagaciones, SEMANA conoció que al expediente se sumó un chat de WhatsApp que sostuvo un alto funcionario de la compañía de servicios públicos con el exalcalde el 29 de marzo de 2021.

Fuentes del ente de investigación describieron a esta revista que ese día, mientras avanzaba el proceso interno de selección de candidatos para liderar la empresa, Quintero habría contactado a un empleado de EPM para que designara a Javier Lastra como gerente de la filial y le remitió su hoja de vida, que se observa en el pantallazo adjunto, para que, supuestamente, materializara el nombramiento.

Chat de WhatsApp entre Daniel Quintero y un alto funcionario de EPM. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

En testimonios rendidos ante la Fiscalía se manifestó que esta persona le habría recordado al mandatario, que en ese momento también fungía como presidente de la junta directiva de EPM, que no era su tarea hacer esos nombramientos, que le correspondía a la junta directiva.

“El gerente de Afinia es elegido por la junta directiva. Daniel Quintero pide sacar a la gerente de ese momento, que venía haciendo muy buen trabajo. Entrega la hoja de vida de Lastra y pide que sea el gerente. Se le explica que no es conveniente. (Jorge) Carrillo, gerente de EPM, facilita todo para cumplir con el requerimiento del exalcalde”, dijo uno de los testigos a SEMANA.

Las dudas que ha generado la aparente recomendación de Daniel Quintero en la Fiscalía es que el nombre de Javier Lastra es el mismo que, supuestamente, estaba impulsando el excongresista William Ortega en el marco de la presunta venta de la gerencia por 8 millones de dólares.

Quintero respondió a SEMANA que esa conversación de WhatsApp sí existió y aseguró que recomendó la hoja de vida de Javier Lastra para una eventual designación en una vicepresidencia de EPM. Sin embargo, Lastra contó a esta revista que solo estaba interesado en la gerencia de Afinia, como finalmente se materializó.

Javier Lastra, exgerente de Afinia. | Foto: juan carlos sierra-semana

El hoy precandidato presidencial negó que haya intervenido y presionado el nombramiento de Lastra, pues no era su responsabilidad, y dijo que respetó las normas de la compañía de servicios públicos. De igual manera, restó legitimidad al testimonio que advierte de la supuesta venta de la gerencia de Afinia por 8 millones de dólares.