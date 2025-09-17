Suscribirse

Nación

Más de 3.000 elementos de prueba, 48 testigos e informes de investigadores están en la acusación contra Daniel Quintero

La Fiscalía presentó el escrito de 144 páginas en contra del exalcalde de Medellín por dos delitos.

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

17 de septiembre de 2025, 10:57 a. m.
El precandidato del Pacto Histórico respondió a críticas de figuras como Susana Muhamad y María José Pizarro.
La Fiscalía presentó el escrito de 144 páginas en contra del exalcalde de Medellín por dos delitos. | Foto: Aymer Andrés Alvárez /El País

En la investigación que se adelanta por presuntos hechos de corrupción, en el escándalo conocido como Aguas Vivas en Medellín, la Fiscalía redactó el escrito de acusación en contra del exalcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero y nueve de sus exfuncionarios.

El ente acusador advirtió que hubo un trabajo criminal en el que participó el exmandatario y sus exfuncionarios, todo para beneficiar los intereses de particulares con la entrega de un extenso lote que estuvo en manos de la Alcaldía de Medellín. Fue un negocio redondo para quienes se quedaron con el predio, avaluado en más de 40.000 millones de pesos.

“Ambos actuaron en coautoría, con acuerdo común y división del trabajo, siendo indispensable el aporte de cada uno para la consumación del delito de prevaricato por acción, que tuvo como finalidad favorecer intereses particulares”, señala la acusación de la Fiscalía.

En el documento de 144 páginas, que condensa la acusación en contra de Daniel Quintero, la Fiscalía aportó más de 48 testigos, entre funcionarios e investigadores que participaron de la recopilación de evidencia para llegar a la conclusión que la movida con el lote, mientras Daniel Quintero fue alcalde, fue ilegal y que los entonces funcionarios se excedieron en sus competencias.

“Fabio Andrés García Trujillo, en calidad de secretario general, aprobó y firmó el Decreto 412 de 2023, dando curso administrativo y legal a su expedición. Daniel Quintero Calle, en calidad de alcalde de Medellín, firmó el Decreto 412 de 2023, excediendo sus competencias reglamentarias y violando el régimen de competencias en materia de ordenamiento territorial”, advierte el documento.

Contexto: Daniel Quintero se pronuncia tras llamado a juicio en su contra, dice que supuestamente lo quisieran sacar de la campaña

Adicionalmente, se sumaron al menos 35 peritajes forenses e informes de policía judicial que condensan el caudal probatorio que tiene el ente acusador en contra del exmandatario, tanto como para llevarlo a juicio.

“Desconoció los deberes funcionales que le correspondían como alcalde de Medellín, específicamente, los contenidos en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994. Concretamente, con su comportamiento desconoció los deberes referentes a asegurar que toda actuación administrativa respete la legalidad y normas superiores como las referidas a las competencias constitucionalmente asignadas a los concejos municipales y el desconocimiento del principio de legalidad”, advierte el escrito de acusación.

En el escrito de acusación de la Fiscalía para llevar a juicio al exalcalde Daniel Quintero hay un inventario con más de 3.000 elementos de prueba: informes, documentos, peritajes, soportes, escrituras y avalúos. Todo ese arsenal probatorio busca demostrar las irregularidades y las movidas de la alcaldía en el entramado de Aguas Vivas.

Marcha 1 de mayo día del trabajo, a favor del Presidente Gustavo Petro
La Fiscalía presentó el escrito de 144 páginas en contra del exalcalde de Medellín por dos delitos. Daniel Quintero | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Con el escrito empieza una nueva etapa en el proceso contra el exalcalde de Medellín, en la que tendrá que defenderse de los señalamientos de la Fiscalía, justo en el marco de un proceso electoral, en que se postula como candidato por el partido del presidente Gustavo Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente advirtió a país latino sobre suceso que impactará en septiembre; auguró hechos duros: “Se va a adelantar”

2. Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 17 de septiembre; predicciones para los 12 signos

3. Karol G hace historia: encabezará el Coachella 2026 y no guarda su emoción: “La bichota será headliner”

4. Un carro embiste sede del FBI en Pittsburgh, Pensilvania, en un hecho que catalogan como presunto “acto de terrorismo”

5. “Cállate”: Trump pierde la calma y genera polémica global por su trato a un periodista extranjero

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fiscalía Daniel Quinteroacusación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.