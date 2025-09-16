Tras un nuevo capítulo en la investigación por supuestos hechos de corrupción en contra de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín se pronunció sobre el llamado a juicio en su contra por parte de la Fiscalía.

“Se acaba la etapa de imputación, por fin, ahora será nuestro turno para demostrar con pruebas cómo le metieron la mano a la justicia para sacarnos del camino a la Presidencia. Vamos a resetear la política y a meter a los narcoladrones a la cárcel”, afirmó.

Se acabó la etapa de imputación en Aguas Vivas. Llegó la hora de mostrar las pruebas. Les voy a tumbar el montaje judicial que me hicieron para sacarme de la presidencia. pic.twitter.com/QxVS5OreYs — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) September 16, 2025

El pronunciamiento se da luego de que se conociera que la Fiscalía radicará el escrito de acusación en contra del mandatario local por el escándalo de Aguas Vivas, en el que supuestamente se habría modificado irregularmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir ilegalmente un lote.

Quintero está siendo investigado por los delitos peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

Además de Quintero, recibieron escrito de acusación otros nueve exintegrantes de su gabinete y tres personas particulares.

Entre los procesados se encuentran:

La exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid Vanessa González Montoya

La exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez

El exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna

La exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Karen Bibiana Delgado Manjarrés

El exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz

La exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y Secretaría General (e), Natalia Andrea Jiménez Pérez

La exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Carolina Arango Gil

La exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez Echavarría

El exsecretario general de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés Trujillo García Trujillo.

El exalcalde Daniel Quintero se defendió. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Además de ellos, también están siendo procesados Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, como particulares dueños del predio.

Uno de los que criticó el actuar de Quintero fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dijo que tenían un “negociazo” y que el “jefe de la banda” era su antecesor.

“¿Por qué creen que están desesperados desde ayer que salió la investigación de El Colombiano? Miren, a Medellín se la robaron. Yo no me voy a quedar callado con los actos de corrupción que encontramos”, afirmó el mandatario local.