Daniel Quintero se pronuncia tras llamado a juicio en su contra, dice que supuestamente lo quisieran sacar de la campaña

El exmandatario local fue llamado a juicio junto a varios de sus exfuncionarios.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 4:57 p. m.
Daniel Quintero, precandidato presidencial.
Daniel Quintero está siendo investigado por el escándalo de Aguas Vivas. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Tras un nuevo capítulo en la investigación por supuestos hechos de corrupción en contra de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín se pronunció sobre el llamado a juicio en su contra por parte de la Fiscalía.

“Se acaba la etapa de imputación, por fin, ahora será nuestro turno para demostrar con pruebas cómo le metieron la mano a la justicia para sacarnos del camino a la Presidencia. Vamos a resetear la política y a meter a los narcoladrones a la cárcel”, afirmó.

El pronunciamiento se da luego de que se conociera que la Fiscalía radicará el escrito de acusación en contra del mandatario local por el escándalo de Aguas Vivas, en el que supuestamente se habría modificado irregularmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir ilegalmente un lote.

Quintero está siendo investigado por los delitos peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

Además de Quintero, recibieron escrito de acusación otros nueve exintegrantes de su gabinete y tres personas particulares.

Contexto: Fiscalía radicó la acusación contra el exalcalde Daniel Quintero y nueve exfuncionarios de su administración por el caso de Aguas Vivas

Entre los procesados se encuentran:

  • La exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid Vanessa González Montoya
  • La exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez
  • El exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna
  • La exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Karen Bibiana Delgado Manjarrés
  • El exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz
  • La exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y Secretaría General (e), Natalia Andrea Jiménez Pérez
  • La exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Carolina Arango Gil
  • La exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez Echavarría
  • El exsecretario general de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés Trujillo García Trujillo.
Daniel Quintero
El exalcalde Daniel Quintero se defendió. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Además de ellos, también están siendo procesados Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, como particulares dueños del predio.

Uno de los que criticó el actuar de Quintero fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dijo que tenían un “negociazo” y que el “jefe de la banda” era su antecesor.

“¿Por qué creen que están desesperados desde ayer que salió la investigación de El Colombiano? Miren, a Medellín se la robaron. Yo no me voy a quedar callado con los actos de corrupción que encontramos”, afirmó el mandatario local.

El caso es que los propietarios de Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados ubicado en El Poblado, habría ofertado con la Alcaldía de manera gratuita para supuestamente ser tenido en cuenta como una compensación urbanística.

