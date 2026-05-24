Daniel Quintero responde a la advertencia de Abelardo de la Espriella; esto dijo

El exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, reaccionó en la noche de este domingo, 24 de mayo, a las advertencias que lanzó el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, en el cierre de su campaña en la capital de Antioquia.

“Nunca nombraremos superintendente de Salud a un imputado”: el duro lance de José Manuel Restrepo a Daniel Quintero en pleno cierre de campaña del Tigre

De la Espriella, en medio de su discurso en la plaza de La Macarena, volvió a llamar al exalcalde “Pinturita” y aseguró que, si llega a la Casa de Nariño, habrá consecuencias judiciales y políticas para quienes “destruyeron el país”.

“La era de pinturita se acabó. Y desde aquí le digo: Pinturita, el daño que le has hecho a Medellín no quedará impune y el el 8 de agosto sabrás lo duro que muerde el tigre”, dijo De la Espriella ante cientos de seguidores, desatando aplausos y gritos en el evento político.

El abogado aseguró que su eventual gobierno actuará con firmeza frente a sectores que, en sus palabras, han utilizado el poder para beneficio propio. “Se les acabó la fiesta”, agregó en medio de una intervención cargada de ataques contra dirigentes de izquierda y exfuncionarios.

La respuesta del exalcalde de Medellín no se hizo esperar. A través de sus redes sociales le escribió, destacando una publicación de SEMANA: "Me le he parado a Uribe, Duque, Fico, Ramos, el GEA, las mafias de Hidroituango y ahora a las de la salud. Un verdadero león no le teme a un pobre tigre".

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, también lanzó un duro cuestionamiento sobre el exmandatario distrital y quien hoy se desempeña como superintendente de Salud.

“La Colombia Milagro es una Colombia en donde nunca jamás nombraremos superintendente de salud a un imputado. Nunca, nunca lo haríamos”, señaló Restrepo ante una plaza llena en Medellín.