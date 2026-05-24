“El 8 de agosto “pinturita” sabrá cómo ruge el Tigre": la dura sentencia de Abelardo de la Espriella a Daniel Quintero

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó una dura advertencia contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero durante su discurso de cierre de campaña, en el que volvió a llamarlo “Pinturita” y aseguró que, si llega a la Casa de Nariño, habrá consecuencias judiciales y políticas para quienes, según él, “destruyeron el país”.

“Vamos a derrotar el comunismo”: Abelardo de la Espriella cierra campaña en Medellín y prometió ganar en primera vuelta

“Pinturita, el 8 de agosto vas a saber cómo muerde el tigre”, dijo De la Espriella ante cientos de seguidores, desatando aplausos y gritos en el evento político.

El abogado aseguró que su eventual gobierno actuará con firmeza frente a sectores que, en sus palabras, han utilizado el poder para beneficio propio. “Se les acabó la fiesta”, agregó en medio de una intervención cargada de ataques contra dirigentes de izquierda y exfuncionarios.

El candidato fue enfático en que es capaz de aguantar los insultos y que lo subestimen por una causa mucho má grande. Foto: Screenshot Youtube

Aunque no mencionó procesos específicos contra Quintero, sí insistió en que “el que la hace, la paga” y prometió que en su administración habrá “orden, carácter y justicia”.