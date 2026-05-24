“El 8 de agosto “pinturita” sabrá cómo ruge el Tigre": la dura sentencia de Abelardo de la Espriella a Daniel Quintero

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó una dura advertencia contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero durante su discurso de cierre de campaña, en el que volvió a llamarlo “Pinturita” y aseguró que, si llega a la Casa de Nariño, habrá consecuencias judiciales y políticas para quienes, según él, “destruyeron el país”.
El candidato Abelardo de la Espriella lanzó una fuerte advertencia contra el superintendente de Salud, Daniel Quintero, en un eventual gobierno suyo: "Pinturita, el 8 de agosto sabrás cómo muerde el tigre". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1uYWf6hGwj— Revista Semana (@RevistaSemana) May 24, 2026
“Pinturita, el 8 de agosto vas a saber cómo muerde el tigre”, dijo De la Espriella ante cientos de seguidores, desatando aplausos y gritos en el evento político.
El abogado aseguró que su eventual gobierno actuará con firmeza frente a sectores que, en sus palabras, han utilizado el poder para beneficio propio. “Se les acabó la fiesta”, agregó en medio de una intervención cargada de ataques contra dirigentes de izquierda y exfuncionarios.
Aunque no mencionó procesos específicos contra Quintero, sí insistió en que “el que la hace, la paga” y prometió que en su administración habrá “orden, carácter y justicia”.