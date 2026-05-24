La advertencia de Álvaro Uribe a los grupos criminales: “Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a referirse al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, con quien en los últimos días ha sostenido un fuerte enfrentamiento tras el hostigamiento a su vivienda.

Álvaro Uribe acusa a Iván Cepeda de promover atentado contra Miguel Uribe Turbay

A través de un video publicado en su cuenta de la red social X, el exmandatario le envió una advertencia a los grupos armados ilegales sobre el candidato de la izquierda en Colombia.

“Aquí en Segovia (Antioquia), un mensaje al ELN, a las Farc, a las autodefensas gaitanistas, al Clan del Golfo, no se confíen de Cepeda“, señaló Uribe Vélez en medio de la agitada campaña presidencial.

El exjefe de Estado explicó que “apenas sienta un apretón de Estados Unidos, los entrega. Ellos saben de la traición, como en Cuba y en Venezuela”, resaltó el líder natural del partido Centro Democrático.

Este sábado también lanzó fuerte cuestionamientos contra el candidato presidencial del Pacto Histórico y lo acuso de “promover” el asesinato del senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Cepeda, con la frialdad y la calma que reclama, promovió el asesinato de Miguel Uribe y ha buscado por todos los medios que a mí me ocurra lo mismo”, escribió en un mensaje en su cuenta de la red social X.