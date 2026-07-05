Álvaro Uribe destacó la propuesta de tener pocos impuestos que hizo el ministro designado Miguel Gómez Martínez en SEMANA

El designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en entrevista con SEMANA, trazó la hoja de ruta económica del gobierno de Abelardo De La Espriella y reveló los planes que tiene al frente de la cartera.

“Aquí hubo una parranda de cuatro años y ahora viene el guayabo”: Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda de Abelardo De La Espriella, le revela sus planes a SEMANA

Entre sus propuestas, Gómez Martínez se refirió a los recursos que necesitará el nuevo gobierno para su funcionamiento, tras ser cuestionado si se propondrá de entrada una nueva reforma tributaria.

“Si hubiera una solución única, sería fácil, pero no la hay. Primero disminuimos el gasto y después miramos el tema de impuestos“, señaló el designado ministro de Hacienda en diálogo con SEMANA.

Sobre los impuestos, señaló que se entrará a revisar la simplificación del Estatuto Tributario, que calificó como “una maraña”. Indicó que se podría pasar de 15 tributos que administra actualmente la Dian a solo tres.

“El número de tributos, por ejemplo, que administra la Dian son 15; deberíamos tener tres: renta, IVA interno e IVA externo”, resaltó Miguel Gómez Martínez frente a esa simplificación que esperan realizar.

La propuesta Gómez Martínez fue destacada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien desde sus redes sociales aplaudió la idea de tener “unos pocos impuestos”, ya que esto “simplifica y también bajaría la carga tributaria”.

“Si a eso se suma garantía de estabilidad sería un cambio muy provechoso para la inversión, el empleo y las soluciones sociales”, manifestó el exmandatario colombiano sobre la propuesta de Gómez Martínez.

El ministro designado también calificó al sistema como “diabólico”, ya que “genera toda clase de excepciones que hacen que el recaudo sea muy bajo”, por lo que planteó algunos temas a evaluar en este sentido.

“Podríamos estar hablando de que las exenciones y deducciones vigentes están en unos 140 billones de pesos al año. Tenemos que mirar cuáles se justifican, cuáles son necesarias desde el punto de vista social y de crecimiento”, señaló Miguel Gómez Martínez.

El ministro designado también se refirió a la evasión: “Se habla de alrededor del 20 % o 30 %. La Dian ha calculado la evasión alrededor del 35 % en IVA y 40 % en renta. Es una tronera de ingresos que se pierde y que, en buena medida, explica el déficit fiscal. La Dian lleva dos años sin cumplir la meta de recaudo, a pesar de que nombraron a una cantidad de gente. Va a ser una reforma muy difícil, pero creo que el país la va a recibir bien”.