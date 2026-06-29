“El país necesita partidos que busquen y construyan liderazgos”: Álvaro Uribe

El triunfo de Abelardo De La Espriella en las urnas el pasado 21 de junio dejó cierta tranquilidad en un amplio sector de la oposición en Colombia, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Álvaro Uribe habla del triunfo de Abelardo De La Espriella: “No podemos permitir más trampas del petro-chavismo”

El exmandatario se volvió a referir en las últimas horas a la elección del abogado como nuevo presidente de Colombia y aseguró que más allá de su victoria el país necesita un mayor protagonismo de los partidos políticos.

"El presidente De La Espriella salvó la democracia, pero el país necesita partidos que busquen y construyan liderazgos“, fue el principal mensaje que dejó el ex jefe de Estado en su cuenta de la red social X.

Aseguró el exmandatario que esta será una tarea que tendrá que emprender su partido, el Centro Democrático, de cara a las próximas elecciones en Colombia, porque el país no puede estar esperando una sorpresa cada 4 años.

“Es nuestra tarea en el Centro Democrático. No es fácil que cada 4 años aparezca una sorpresa que salve la democracia. Hay que construir liderazgos”, insistió el expresidente en sus redes sociales.