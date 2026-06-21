Álvaro Uribe habla del triunfo de Abelardo De La Espriella: “No podemos permitir más trampas del petro-chavismo”

El expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje en sus redes sociales, tras la victoria de Abelardo De la Espriella.

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“Ganaron el doctor Abelardo De la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo a Iván Cepeda, que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda”, dijo.

“Estamos seguros de que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos. No podemos permitir más trampas del petro-chavismo”, agregó.

El presidente Petro aseguró que no reconocerá los resultados de este preconteo y que esperará al escrutinio.

“Con los mismos datos de la registraduría, el resultado de preconteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No se puede proclamar a ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía, por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la patria y la paz en los años por venir”, dijo el presidente.