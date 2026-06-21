Álvaro Uribe habla del triunfo de Abelardo De La Espriella: “No podemos permitir más trampas del petro-chavismo”

El expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje en sus redes sociales, tras la victoria de Abelardo De la Espriella.
“Ganaron el doctor Abelardo De la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo a Iván Cepeda, que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda”, dijo.
Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 21, 2026
a Iván Cepeda que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda.…
“Estamos seguros de que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos. No podemos permitir más trampas del petro-chavismo”, agregó.
El presidente Petro aseguró que no reconocerá los resultados de este preconteo y que esperará al escrutinio.
“Con los mismos datos de la registraduría, el resultado de preconteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No se puede proclamar a ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía, por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la patria y la paz en los años por venir”, dijo el presidente.