Empresa Helistar suma ayudas para Chocó en medio de la emergencia del terremoto con una ambulancia aérea medicalizada y neonatal

La empresa de aviación Helistar puso a disposición del Chocó su ambulancia aérea medicalizada y neonatal para trasladar pacientes afectados por el terremoto del 10 de agosto.

“Nuestra tripulación médica realiza el traslado de pacientes hacia Medellín y retorna a Quibdó con insumos médicos para fortalecer la atención en el Chocó. Seguimos comprometidos con brindar una atención humanizada a quienes hoy nos necesitan”, publicó en sus redes sociales la compañía.

Helistar es una compañía colombiana reconocida por su experiencia en transporte helicoportado y operaciones aéreas especializadas.

La ambulancia aérea, un EC145, según la compañía, cuenta con equipamiento médico especializado para realizar traslados de pacientes en condición crítica y neonatos, tecnología que la hace la única ambulancia helicoportada de estas características en el país.

Afectaciones del terremoto en Istmina, Chocó. Foto: Suministrado a Semana

“Su capacidad operativa resulta especialmente relevante en una emergencia como la que atraviesa el departamento, donde las condiciones geográficas, las afectaciones a las vías y las dificultades de acceso pueden limitar la llegada oportuna de ambulancias y otros medios de transporte terrestre”, indicó la compañía.

Empresa Helistar pone al servicio del Chocó su ambulancia aérea medicalizada. Foto: Redes sociales

El helicóptero cuenta con incubadora neonatal a bordo, lo que le permite atender y trasladar pacientes neonatales que requieran condiciones especiales de cuidado durante la evacuación. “La aeronave estará acompañada por personal médico y paramédico de alta experiencia en atención de emergencias, traslado aeromédico y rescate aéreo, preparado para responder a situaciones de alta complejidad”, señaló Helistar.

Orlando Andrés Cabeza Abril, gerente comercial de Helistar, manifestó que su prioridad es poner sus capacidades al servicio de quienes más lo necesitan. “El Chocó enfrenta una situación que requiere solidaridad, coordinación y, sobre todo, respuestas concretas. Por eso hemos decidido poner nuestra ambulancia aérea a disposición de la Gobernación y de las autoridades encargadas de la atención de la emergencia”, señaló.

Ambulancia medicalizada de Helistar. Foto: Redes sociales

La iniciativa fue puesta a disposición de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, como parte del esfuerzo de articulación para facilitar la atención de las comunidades afectadas y permitir que los pacientes que requieran cuidados especializados puedan ser trasladados de manera rápida y segura.

Helistar asumirá integralmente los costos asociados a la disposición y operación de la aeronave durante esta misión humanitaria, como una contribución de la compañía a la atención de la emergencia.